Valerio Scanu si è sposato: chi è il marito e il particolare abito

Valerio Scanu è ufficialmente un uomo sposato! Il cantante è convolato a nozze in Campidoglio con il suo compagno, Luigi Calcara, 32enne originario di Castelvetrano, in Sicilia, e un docente di Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza di Roma. Il matrimonio è avvenuto quasi un anno dopo la proposta dello scorso novembre, durante la quale il cantante era finalmente uscito allo scoperto insieme all’ormai marito. La coppia ha scelto la data del 7 settembre per un motivo ben preciso: si tratta, infatti, del compleanno del padre dello sposo, scomparso nel 2020 dopo aver contratto il Covid.

Valerio Scanu e Luigi Calcara si sono sposati con rito civile in Campidoglio, nel cuore di Roma. Ad ufficiare la cerimonia è stata Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale. L’ex allievo di Amici e i suoi invitati hanno condiviso sui social diverse foto e video di questa giornata così speciale, tramite i quali è stato possibile vedere i vestiti degli sposi e i momenti più importanti della cerimonia. Ad accompagnare entrambi gli uomini sono state le rispettive madri, che hanno camminato con loro fino all’interno del Campidoglio.

Dopo essersi seduti, i due si sono tenuti la mano per l’intera durata della cerimonia, prima di coronare ufficialmente il loro amore ed andare a festeggiare. All’uscita, c’è stato il consueto lancio del riso da parte di amici e parenti e, nel frattempo, sono stati fatti volare dei palloncini blu dedicati a loro. Infine, Valerio e Luigi hanno tagliato il nastro bianco. Ma, quali sono stati gli outfit scelti dai neo sposi? Per l’occasione, Scanu ha indossato un look completamente bianco caratterizzato da un frac con camicia e pantaloni con un lungo strascico. Il compagno, invece, ha scelto un completo blu con panciotto e camicia bianca.

La storia tra Valerio Scanu e Luigi Calcara

La storia d’amore tra i due è sbocciata sui social, quando, tre anni fa, Luigi commentò su Instagram una foto del cantante. A quanto pare, Valerio rimase subito colpito, tanto che quel giorno stesso avvenne il primo incontro. Questione di poco tempo e tra i due scoppiò subito l’amore. Da lì, infatti, non si sono più separati.

La notte prima delle nozze, Luigi ha voluto fare una sorpresa a Valerio, organizzando una serenata nel giardino della loro casa. Luigi, davanti ad amici e parenti, ha cantante il brano “L’emozione non ha voce”, mentre era intento a sfogliare un album pieno di loro foto. Nel frattempo, Scanu non è riuscito a trattenere la commozione e, dopo aver ricevuto in regalo un mazzo di fiori, la coppia si è stretta in un lungo abbraccio. Insomma, auguri agli sposi!