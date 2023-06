Monica Bellucci innamorata, Valerio Scanu sposo: pillole di gossip

L’estate 2023 ha visto la fine di molte relazioni sentimentali tra i vip: da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a Damiano David e Giorgia Soleri. Nonostante ciò dal mondo dello spettacolo arrivano anche belle notizie, annunci di matrimonio e ufficializzazioni di amori celati a lungo. A esserne protagonisti ultimamente sono stati Valerio Scanu e Monica Bellucci. Il celebre cantante ed ex allievo di Amici è in procinto di sposare il compagno Luigi mentre l’attrice Monica Bellucci ha da poco ufficializzato la sua relazione con il regista Tim Burton.

Valerio Scanu sposa il suo Luigi Calcara

Poco fa la coppia ha ufficializzato la data nella quale si celebrerà la loro unione con rito civile: 7 settembre 2023. Solo qualche mese fa era arrivata la notizia circa la proposta di matrimonio che il cantante ha fatto al suo compagno Luigi Calcara, docente di Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma, nel giorno del suo compleanno. Non a caso la coppia ha scelto il 7 settembre come data per sancire la loro unione: quello sarebbe un giorno molto speciale per Scanu, la data nella quale ricorre il compleanno del padre del cantante, mancato nel 2020 a causa del Covid.

Per quanto riguarda la location, al momento sappiamo che il rito sarà celebrato a Roma: un punto di incontro per i parenti di Luigi, che arriveranno dalla Sicilia, e anche per quelli di Valerio, che partiranno dalla Sardegna. I testimoni saranno i fratelli di entrambi insieme alle migliori amiche della coppia. Scanu e il compagno si sono conosciuti tre anni fa su Instagram: Calcara aveva commentato una foto del cantante e da li fu subito amore.

La love story tra Monica Bellucci e Tim Burton

Monica Bellucci ha deciso di non nascondersi più: lei e il celebre regista Tim Burton hanno finalmente ufficializzato la loro relazione. Sono diversi mesi che i due si frequentano ma solo ora l’ex moglie di Vincent Cassel ha deciso di rendere nota a tutti la love story che la vede attualmente legata a Burton. Ciò non sorprende in quanto l’attrice ha sempre tenuto molto alla sua privacy e in particolare ha sempre cercato di tenere la sua vita sentimentale lontano fai riflettori.

L’attrice ora ha però deciso di optare per un cambio di rotta e, nel corso di un’intervista rilasciata a Elle France, senza sbilanciarsi troppo ha affermato: “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò anche il regista, inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”. Monica infatti reciterà proprio all’interno dell’ultimo film diretto dal compagno, Beetlejuice 2, dove vestirà i panni della moglie del protagonista.

La Bellucci e il regista si conoscono da più di dieci anni ma solo l’anno scorso hanno avuto occasione di rivedersi al Lumière Film Festival di Lione e non si sono più lasciati. Entrambi hanno alle spalle due matrimoni falliti: come anticipato l’attrice è stata sposata con Vincent Cassel fino al 2013 mentre Burton si è separato nel 2014 dalla moglie e attrice Helena Bonham Carter.