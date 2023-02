Monica Bellucci innamorata, “sta con Tim Burton”: tutti i dettagli

Monica Bellucci e Tim Burton sono una nuova coppia. A rivelarlo il magazine francese “Paris Match”, che mercoledì 22 febbraio ha pubblicato in copertina la foto delle due star insieme sottobraccio per le vie di Parigi. Il giornale ha parlato di “un fantastico colpo di fulmine”, avvenuto quattro mesi fa al ‘Lumière Film Festival’ di Lione, dove i due si sono rivisti per la prima volta dopo ben sedici anni. Il loro primo incontro infatti, risale al 2006, quando si erano brevemente incrociati al Festival di Cannes. Nel corso degli anni, i due non hanno mai nascosto la stima reciproca. In un’intervista al settimanale Gala, Burton dichiarò persino di essere “pazzo di Monica”. “Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella”, aveva detto il regista. Per ora, nessuno dei diretti interessati ha confermo o smentito la notizia, nonostante gli scatti lasciano poco spazio ad eventuali punti di domanda. Secondo la fonte, infatti, non c’è nessun dubbio: i due stanno insieme.

Come menzionato prima, la storia tra l’attrice di Città di Castello e il famoso regista sarebbe nata quattro mesi fa e, da allora, i due non si sarebbero più lasciati. La diva e l’uomo dietro indimenticabili film come “Beetlejuice” o “La fabbrica di cioccolato” avrebbero voluto vivere questa nuova frequentazione lontano dai riflettori, così da poter approfondire più accuratamente la conoscenza. Una frequentazione che, ormai, pare essere diventata una relazione a tutti gli effetti. Insomma, sembra proprio che si sia formata una delle coppie più inaspettate e clamorose del mondo del cinema e, ovviamente, tutto il mondo è in attesa dei prossimi sviluppi.

Tim Burton e Monica Bellucci: il loro passato

Monica Bellucci è stata sposata due volte: con il fotografo italiano di origine argentina Claudio Carlos Basso e , più notoriamente, con l’attore francese Vincent Cassel. Monica e Vincent hanno avuto un matrimonio lungo 14 anni, da cui sono nate due figlie: Deva, il 12 settembre 2004 e Léonie, il 21 maggio 2010. Nel 2013, però, i due hanno annunciato la loro separazione. Dopo la fine del matrimonio, nel 2018 Monica Bellucci ha iniziato una relazione con lo scenografo francese Nicolas Lefebvre, più giovane di lei di 18 anni, finita dopo un anno.

Tim Burton è stato sposato dal 1989 al 1993 con l’artista Lena Gieseke, prima di iniziare una relazione con Lisa Marie, presente in alcuni suoi film, che durò fino al 2001. Dopo la rottura con l’attrice, sul set de “Il pianeta delle scimmie” conobbe Helena Bonham Carter, con cui si è successivamente sposato e da cui ha avuto due figli. La relazione è giunta al termine nel 2014.