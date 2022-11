Domenica In, Monica Bellucci travolta dalle critiche: cosa non ha convinto

Stupenda, bellezza senza tempo, donna di classe e chi più ne ha più ne metta: Monica Bellucci è sbarcata a Domenica in lungo la puntata del 6 novembre, sfoderando una forma divina a 58 anni. Tutti d’accordo sulla sua eleganza estetica della top model, ma anche tante critiche per l’atteggiamento avuto nel corso della chiacchierata con Mara Venier. Parecchi telespettatori sintonizzati su Rai Uno si sono riversati sui social, e non per riservare carezze alla diva ‘parigina’ (da anni la Bellucci dimora nella capitale francese). Secondo un nutrito numero di utenti, infatti, l’intervista è stata scontata, affettata e banale. La Bellucci è stata letteralmente bersagliata: c’è chi l’ha descritta come una persona poco umile, chi come senza dubbio bellissima ma antipatica, chi come un’attrice non entusiasmante e chi l’ha invitata a sciogliersi di più e ad essere meno ‘rigida’.

Monica Bellucci ospite di Domenica In: l’attrice è una delizia a 58 anni, ma i social la ritengono “antipatica” e “fredda”

All’inizio della conversazione, Mara Venier ha ricordato che nell’ultimo anno la Bellucci ha lavorato parecchio, in ben tre film. “Non so, non li ho contati tutti”, la replica dell’attrice che ha sollevato i primi mugugni visto che non si tratta di aver girato 200 pellicole. Insomma, tenere il conto di tre lavori non sembra così difficoltoso. Da qui il sarcasmo social. “Tre film in un anno? “Non so, non li ho contati tutti”. Ammazza, non bisogna essere laureata in matematica Monica”, ha tuonato una donna su Twitter. Pronto l’eco di un altro utente: “Mara a Bellucci… “Ma hai fatto 3 film quest’anno? Bellucci: “Non lo so, non li conto! AO NE HAI FATTI 3 (con 3 battute) mica 300! RILASSATE MÒ”.

“Ok bella, bellissima. E poi che altro? Da sempre sopravvalutata la Bellucci, soprattutto come attrice”, ha scritto uno spettatore, sempre sui social dei ‘cinguettii. Diversi altri hanno espresso il medesimo pensiero: “Se volete far floppare un film al botteghino metteteci la Bellucci e il risultato è assicurato”. E ancora: “Sono sincera, non mi è mai piaciuta la Bellucci, soprattutto come attrice!”; “Posso dire che la Bellucci è troppo sopravvalutata o mi esiliate da Twitter?”. “Siamo seri, la Bellucci è una bellissima donna, ma come attrice è piuttosto scadente. Viene usata come richiamo”, ha sostenuto un altro spettatore. “Dopo tutti questi anni ancora non mi capacito del suo successo come attrice!”, si è chiesto un altro utente.

Largo poi al concetto di umiltà. C’è chi afferma che definire la diva umile non è per nulla azzeccato: “Di Monica Bellucci possiamo dire di tutto; è bellissima, una grande Diva, un’invidiata ambasciatrice dell’Italia nel mondo, ma “umile” NO. Definirla “umile” mi sembra davvero inappropriato”. E ancora c’è chi le ha dato della snob: “Dite alla Bellucci che la puzza sotto al naso non è più di moda dal 2017”.

Tanti coloro che poi hanno parlato di antipatia e di un atteggiamento fredo: “La Bellucci bella quanto antipatica”; “Monica Bellucci una dea, ma di una antipatia assurda”; “Per carità è la Bellucci, però è di un’antipatia unica”; “La Bellucci ha subito corretto Bonolis che l’ha chiamata Pupona! Mi chiami: “Signora!” Che simpatia!”; “Bellissima Monica Bellucci, ma troppo diva e un po’ fredda”; “La Bellucci è una donna bellissima, però è cosi fredda e trattenuta. E sciogliti un attimino”; “Se la Bellucci parlasse in “castulèno” il dialetto/cadenza di Città di Castello sarebbe mille volte più simpatica e meno spremuta!”.

Sono piovuti diversi altri ‘cinguetti’ del medesimo tono. Insomma, riassumendo il sentiment generale: la Bellucci è divinamente bella, elegante, raffinata e posata, ma la simpatia sta da un’altra parte.