Valerio Scanu e Alessi, battibecco in diretta: “Bugiardo”, poi fanno pace

Roberto Alessi e Valerio Scanu a Storie Italiane, prima litigano poi si chiariscono e fanno pace

Valerio Scanu è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Appena seduto sulla poltroncina, il cantante si è trovato una bella sorpresa: Roberto Alessi era in collegamento con lo studio di Rai 1. Tra i due non scorre buon sangue per via di una litigata risalente ai tempi di Ballando. Come ha però spiegato il giornalista, i motivi dietro questa disputa non sono mai stati chiari perché non hanno discusso personalmente su quanto accaduto, se non tramite botte e risposte sui social. La verità alla fine la conoscono solo loro due, visto che anche in diretta ognuno si è battuto per le proprie ragioni, ma ormai è tutta acqua passata. Alessi e Scanu hanno finalmente fatto pace. Il giornalista, dopo tante frecciatine contro l’ex concorrente di Amici, ha finalmente speso delle belle parole nei suoi confronti.

Alessi contro Scanu: “Abbiamo litigato in passato. Non so come mai”

Eleonora Daniele fa tanti regali ai suoi ospiti ma per Valerio Scanu è arrivato un altro tipo di sorpresa. In collegamento in diretta con lo studio di Storie Italiane Roberto Alessi, con cui il cantante ha litigato ai tempi di Ballando. “Non so come mai, mi aveva razziato”, spiega il giornalista. Scanu però non ci sta e racconta la sua verità: “Io ho una memoria da elefante. Mi occupavo del backstage di Ballando. Intervista alla De Sio. Lei si gira male quindi non le faccio domande. Il giorno dopo Alessi dice: lascia perdere quella cima di Scanu”. Al che Alessi chiarisce: “Io mi ricordo che l’avevi segata con le gambe”.

Dopo la tempesta arriva il sereno: Alessi e Valerio Scanu fanno pace

Insomma, anche a distanza di tempo i due mantengono il punto su questa storia che li ha messi uno contro l’altro. Il giornalista però vuole passare oltre: “Ma ti voglio bene. L’importante è che abbiamo fatto la pace”. Scanu non è molto convinto: “Bugiardo. Non mi vuoi bene”. Ma la Daniele interviene per far ritornare il sereno tra i due, tanto che Alessi dimostra le sue buone intenzioni riempendolo di complimenti: “Scanu non ne ha mai sbagliata una. I grandi artisti possono fare tutto”.