Ivana Spagna, l’inaspettata sorpresa di Valerio Scanu a Mattino 5

Ivana Spagna e la grande sorpresa di Valerio Scanu a Mattino 5

Una grande amicizia quella che c’è tra Ivana Spagna e Valerio Scanu. La nota cantante, questa mattina, si fa intervistare da Federica Panicucci a Mattino 5 ed ecco che, nel corso di questa intervista, la conduttrice manda in onda un filmato che ritrae Scanu a Bravo, Bravissimo nell’anno 2002. Proprio in questa occasione Valerio e Ivana si sono incontrati per la prima volta. Scanu aveva solo 12 anni e, nel corso della sua esibizione, riuscì a spiazzare la Spagna. La nota cantante non riuscì addirittura a trattenere le lacrime, dalla commozione. Dietro le quinte, sentendolo cantare, Ivana pianse e dopo qualche anno ritrovò proprio quel bambino che riuscì a emozionarla in modo così forte. Tra loro, sin da subito, è nata una forte sintonia. Ogni loro duetto diventa magia e il pubblico non può non emozionarsi di fronte alle loro esibizioni. Infatti, è impossibile non notare la grande complicità che c’è tra loro, sia sul palco che lontano dal lavoro. Prima di essere due grandi artisti, Valerio e Ivana sono due grandi amici.

Ivana Spagna a Mattino 5: Valerio Scanu entra in studio per fare una sorpresa alla sua amica

Valerio sorprende Ivana Spagna a Mattino 5. La Panicucci rivela alla nota cantante, dopo aver visto il filmato di Scanu del 2002, che vorrebbe assistere a un’esibizione dal vivo di quest’ultimo. Ed è a questo punto che la conduttrice fa entrare in studio il vincitore del Festival di Sanremo 2010. Una grande sorpresa per Ivana, che accoglie con grande felicità Scanu in studio. Impossibile non notare la felicità che la cantante prova quando vede entrare nel programma il suo collega e amico. I due raccontano di essere sempre in contatto e svelano quali sono i temi da loro trattati quando si sentono al telefono. In particolare, Ivana svela che si inviano reciprocamente video sui loro rispettivi animali, gatti e cani. “Viviamo tra sintonia e rispetto reciproco”, confessa Valerio, parlando della sua amicizia con Ivana.

Ivana Spagna e la vicinanza con i genitori: “Li sento ancora, sono sempre vicini a me”

Nel corso della sua intervista a Mattino 5, Ivana parla anche dei suoi genitori. La cantante svela di sentirli ancora vicino a lei. “Sogno i miei genitori. Ma alcuni sogni non sono solamente sogni, alcuni sono dei viaggi astrali”, dichiara l’artista alla Panicucci. “Noi riusciamo a metterci in comunicazione con delle persone che noi abbiamo amato”, afferma ancora Ivana, che continua a sentire vicino a sé i suoi genitori. Intanto, la nota cantante sogna di tornare al Festival di Sanremo!