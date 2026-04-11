Valerio Scanu rivela il maxi cachet preso per L’Isola dei Famosi: ecco la cifra incassata a ogni puntata

Correva l’anno 2015 quando venne trasmessa la decima edizione dell’Isola dei Famosi, la prima in onda su Canale 5 dopo il ‘trasferimento’ dalla Rai. Nel cast fu arruolato anche Valerio Scanu che all’epoca godeva di molta popolarità, avendo vinto negli anni precedenti Amici di Maria De Filippi e il Festival di Sanremo. Nelle scorse ore, il cantante sardo è stato protagonista di una lunga intervista al podcast No Lies. Per la prima volta ha rivelato il maxi cachet guadagnato per partecipare al reality dei naufraghi. Fu pagato a peso d’oro.

Valerio Scanu rivela quanto fu pagato a L’Isola dei Famosi nel 2015

Scanu ha spiegato che quando gli proposero di prendere parte al programma, inizialmente non aveva intenzione di accettare. Per questo, nella trattativa economica alzò molto il tiro, non avendo nulla da perdere. Nella peggiore delle ipotesi Mediaset avrebbe detto no alle sue richieste e lui non se ne sarebbe disperato, nella migliore avrebbe ottenuto un lauto ingaggio. Per la fortuna delle sue tasche, i piani alti di Cologno Monzese lo accontentarono. Si partì da un’offerta che contemplava una cifra da 5 mila euro a puntata, l’affare si concluse con Scanu che ne guadagnò 18 mila.

“L’Isola è quella dove ho guadagnato di più a livello proprio di cachet. Prendevo 18 mila euro a puntata… e sì, sono arrivato in finale”, ha ricordato il musicista. Essendo arrivato all’ultimo atto del reality show, che si articolò in otto prime serate, Scanu ha messo in tasca 144 mila euro complessivamente. Naturalmente la cifra è da considerarsi lorda, vale a dire che il cachet, a tasse pagate, si è poi ridotto. L’ex vincitore di Amici ha rivelato i dettagli di come si svolse la trattativa e di come il suo manager trattò la faccenda. Quest’ultimo consigliò di chiedere 10 mila euro. Scanu sparò 20 mila. Alla fine decisero di chiederne 18 mila.

“Così chiediamo 18 mila euro, sicuri che non ce li avrebbero dati, tanto non volevo andarci”, ha raccontato l’artista. E invece Mediaset accettò. E pensare che inizialmente l’azienda partì da un’offerta da 5 mila euro. Scanu ha poi riferito di aver saputo che alcuni altri naufraghi firmarono per un cachet drasticamente più basso del suo, addirittura qualcuno prese un decimo della sua cifra.

“Ricordo l’anno che feci l’Isola – ha rivelato – io non ho mai detto il mio cachet ai miei compagni perché lo trovo veramente volgare confrontarsi su sta roba e perché sentivo veramente dei cachet che erano un decimo del mio. Quindi era bruttino”. Infine il cantante ha raccontato che c’erano concorrenti che sostenevano di percepire cachet stellari, dicendo bugie: “Io per certo sapevo che c’era chi prendeva un quarto di quello che diceva. Ci sono gli spacconi che prendono 1.000 euro e ti dicono che ne prendono 10 mila”. “Io invece faccio sempre il vago, cioè ci deve essere proprio una forte intimità per confrontarci sulla cosa”, ha concluso.