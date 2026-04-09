Valerio Scanu e Maria De Filippi, la lite dopo L’Isola: svelato il messaggio di fuoco prima della querela

Valerio Scanu è tornato a parlare della querela sporta nei suoi confronti da Maria De Filippi. Il cantante, ospite al podcast No Lies, ha per la prima volta spiegato dettagliatamente, punto per punto, che cosa è accaduto dal suo punto di vista. La conoscenza con la conduttrice pavese ha avuto inizio nel lontano 2008, quando partecipò come concorrente ad Amici. Dopo la conclusione del talent, i due restarono in ottimi rapporti al punto che Maria gli consegnò il brano “Per Tutte le Volte Che”, scritto da Pierdavide Carone. Quella canzone gli permise di trionfare al Festival di Sanremo 2010. Nel 2012 Scanu venne poi chiamato a far parte del cast di Amici big. Il patatrac scattò nel 2015, quando l’artista decise di partecipare a L’Isola dei Famosi.

Valerio Scanu e i rapporti in frantumi con Maria De Filippi dopo L’Isola dei Famosi

Scanu ha raccontato che non aveva intenzione di partecipare a L’Isola dei Famosi, temendo che una simile esperienza in qualche modo potesse essere per lui controproducente a livello di immagine. Si confrontò con Maria e lei lo convinse a sbarcare in Honduras, sempre stando alla versione del cantante:

“Non firmavo il contratto con Mediaset. Succede che fanno intercedere lei, che mi chiama e mi dice: ‘Mi dicono che tu non vuoi firmare’. Io le spiego i motivi e lei mi risponde: ‘Ma che te ne frega, ma tu pensa al tuo’. Gli dico che era rischioso e così lei mi dice: ‘Ma dai fallo che dopo ti aiuto io. Quando l’Isola finisce vieni ospite al Serale e presenti il nuovo singolo’. Mi sono sentito una botte di ferro e ho detto di sì“.

I rapporti tra i due cominciarono a inclinarsi dopo la conclusione del reality. Scanu ha sostenuto che una volta rientrato in Italia, De Filippi gli avrebbe detto che per lui non c’era più spazio al Serale di Amici. A quel punto l’artista le mandò un messaggio di fuoco:

“Finisce l’Isola ci sentiamo e dice: ‘Ah hai visto, hai fatto una bella cosa, tra un po’ capiamo come inserirti al serale come ospite’. Ad un certo punto mi manda un messaggio e mi dice: ‘Sai, purtroppo Stefano ha già chiuso il cast’. Quindi io le ho risposto: ‘Tu mi vorresti far credere che a casa tua decide Stefano?’. Lei si è giustificata e io le ho detto: ‘Guarda non ti smentisci mai’”.

Il comunicato della discordia

Dopo tali tensioni la situazione peggiorò ulteriormente. Nel febbraio del 2016 Scanu fu in gara al Festival di Sanremo con il brano “Finalmente Piove”. Maria lo contattò per invitarlo ad Amici a presentare la canzone che aveva da poco portato all’Ariston. L’artista, però, rispose picche e accettò l’offerta di Ballando con le Stelle che lo arruolò come co-conduttore. La goccia che fece traboccare il vaso fu un comunicato scritto da Scanu pieno di frecciate indirizzate alla De Filippi:

“Poi durante Sanremo lei mi disse che mi avrebbe invitato al programma. Io ho svagato, non andai ad Amici, ma andai dalla Carlucci, su Rai 1, che era contro Amici. Quindi da lì hanno iniziato i vari account a dirmi che ero un ingrato e allora feci un comunicato stampa, mal consigliato all’epoca, nel quale dissi: “Sono grato a Maria per tutto quello che è stato fino a un certo punto, ma si sa, lei è una donna molto potente, basta uno schiocco delle sue dita per trovarsi per terra, l’unica Maria Vergine Immacolata non sta agli studi di via Tiburtina”.

La nota venne commentatissima dai media. Raramente, o forse mai prima di allora, qualcuno pubblicamente si era rivolto con quei toni nei confronti della conduttrice pavese. “Inizialmente – ha aggiunto il cantante – mi arrivò una diffida. Io risposi alla diffida dicendo che avrei detto tutto quello che volevo, prendendomi ogni responsabilità, e che se volevano procedere con la querela potevano tranquillamente contattare i miei avvocati, gli ho dato indirizzo e così hanno fatto“.

Da allora i rapporti si sono azzerati. Scanu, come già fatto in alcune interviste recenti, ha concluso dicendo di essere disponibile oggi a un confronto sereno con la De Filippi, a patto che lei voglia incontrarlo. Il cantante ha assicurato che a distanza di 10 anni dallo scontro che ha provocato la frattura non serba alcun tipo di rancore. Chissà se Maria un giorno deciderà di risolvere definitivamente le ruggini con il suo ex pupillo.