Valerio Scanu: “Lite con Maria, chi non vuole chiarire e i nomi dei 3 miei amici vip”

Valerio Scanu senza filtri. Il cantante sardo 35enne si è raccontato in una lunga intervista concessa al quotidiano La Repubblica ed è tornato sulla lite avuta con Maria De Filippi, aggiornando sui rapporti attuali con la conduttrice pavese. Ebbene, a oggi non c’è alcun contatto. Azzerati. Lui se l’era presa pubblicamente con ‘Queen Mary’, lamentandosi con toni fuori luogo di non essere stato ospitato ad Amici. L’episodio ha anche avuto uno sviluppo giudiziario. Il cantante infatti si è beccato una querela da Maria.

Scanu ha spiegato che senza dubbio la sua vita ha avuto una svolta grazie alla partecipazione ad Amici, scuola che ha amato. “Mi piaceva tutto, l’impegno, la disciplina, mi trovavo bene quando potevo lavorare di fino”, ha ricordato. Qualche anno dopo la sua esperienza nel talent show, quando era ormai diventato famoso, attaccò pubblicamente Maria De Filippi per una vicenda legata a un mancato suo invito al Serale del programma. La conduttrice lo querelò. Da allora si sono interrotti tutti i rapporti.

L’artista sostiene che da parte sua ci sarebbe la volontà di ricucire. A quanto dice, però, dall’altro lato non ha trovato disponibilità per ‘aggiustare’ la situazione che attualmente continua ad essere compromessa.

“Sono passati dieci anni. Per riavvicinarsi ci deve essere la volontà da parte di entrambi. La volontà di un chiarimento da parte mia c’è, dall’altra parte non credo. Ho lanciato accuse, sì, ho sbroccato. Sicuramente sono stato anche mal consigliato. Lo dico senza voler dare la colpa a terze persone, ma forse avrei avuto bisogno di qualcuno accanto che mi facesse ragionare”.

Nonostante con la De Filippi i rapporti sono azzerati, Scanu continua a sottolineare che deve tutto alla conduttrice. Ringraziamenti anche per Carlo Conti, che l’ha voluto a Tale e Quale Show, e per Serena Bortone che quando era al timone di Oggi è un altro giorno lo ha voluto come ospite fisso. “Nonostante ci punzecchiassimo, aveva stima nei miei confronti”, ha evidenziato il cantante riferendosi alla giornalista.

Parole al miele anche per Conti e Tale e Quale. Scanu ha rimarcato che quel percorso è stato molto formativo anche dal punto di vista umano, ricordando che c’era un bel clima. “Venerdì preparavo i dolci. C’erano artisti pieni di talento”, ha chiosato. Nel 2014 arrivò secondo, dietro soltanto a Serena Rossi, e l’anno dopo, nell’edizione “Best of”, trionfò.

Capitolo Festival di Sanremo. All’Ariston vinse nel 2010. La sua fama aumentò a dismisura. Come ha vissuto quel periodo? “Con serenità. Negli anni ho conosciuto gente famosa, prima che lo diventasse. Le persone, quando diventano famose, cambiano, improvvisamente è come se appartenessero a un altro mondo”. Scanu ha aggiunto di non avere molti amici nel mondo dello spettacolo dove ha notato che ci sono diversi arrampicatori sociali pronti a tutto pur di emergere. Quando gli è stato chiesto di indicare gli amici veri famosi, ha snocciolato tre nomi: “Ivana Spagna, Silvia Mezzanotte e Marina Fiordaliso”.

Tornare al Festival di Sanremo? L’ultima volta ha calcato il palco dell’Ariston nel 2016. Sogna di tornarci? “Non è nelle mie priorità”, ha specificato Scanu che ha aggiunto che vorrebbe cimentarsi in un musical per esprimersi a 360 gradi. “Mi sono dato alla danza, dove trionfano disciplina e meritocrazia. Nella discografia non ci sono più: sono stramorte”, ha dichiarato.

Infine il capitolo sentimentale. Il 7 settembre di due anni fa ha sposato a Roma il suo compagno Luigi Calcara, docente di Ingegneria elettronica all’Università La Sapienza. Critiche per le sue scelte d’amore? “Ovviamente ognuno si sente libero di dire la sua. Niente di straordinario, si sa che esistono gli omofobi. Ma i peggiori commenti omofobi arrivano dagli omosessuali stessi”.