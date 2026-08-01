Valerio Scanu, la puntata cancellata de Le Iene e il retroscena su Belén: “È sparita e ho le prove”

Valerio Scanu è tornato a sostenere che nei suoi confronti ci sarebbe un veto a Mediaset, parlando di “black list” e “Damnatio Memoriae”. Di recente ha fatto tappa al podcast di Mauro Mohoric, The Man under the Hood, raccontando un curioso retroscena riguardante uno scherzo che gli fecero Le Iene, quando al timone del programma di Italia 1 c’erano Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Il cantante sardo ha spiegato di essere anche stato invitato in studio dalla trasmissione e di aver preso parte alle registrazioni, ma che poi, come per magia, tutti sono spariti e l’ospitata è saltata. Addirittura sarebbero stati rimossi i post social che sponsorizzavano lo scherzo di cui è stato vittima.

Valerio Scanu e le rivelazioni sull’ospitata cancellata a Le Iene

Valerio Scanu ha raggiunto la popolarità in tv partecipando ad Amici e vincendo. Con Maria De Filippi ha mantenuto un ottimo legame per qualche anno, poi c’è stata la rottura. La conduttrice ha persino querelato il suo ex pupillo per via di alcune dichiarazioni pesanti sul suo conto. Scanu ha chiesto più volte scusa pubblicamente a “Queen Mary”, dicendosi disponibile per un chiarimento. Cosa che pare non sia mai avvenuta. Dopo questa vicenda, il 36enne ha detto di essere finito “nella black list di Mediaset”.

“Da quel momento a Mediaset non ho mai più messo piede, anzi, ci sono state occasioni in cui mi sono trovato per sbaglio a fare dei programmi e la puntata dove c’ero io è stata cancellata, o almeno hanno tolto la mia parte”, ha riferito il musicista. Ha ricordato di essere stato una volta ospite di Barbara D’Urso, “perché i suoi ospiti non passavano dall’ufficio casting, ma venivano contattati direttamente e poi si andava in diretta“. Spazio poi all’episodio de Le Iene.

Conversando con Mauro Mohoric, Scanu ha detto che nel 2022 il programma di Davide Parenti lo prese di mira con uno scherzo: “Dopo questo scherzo loro mi dissero: “Ma te lo aspettavi che fossimo noi?” Io ho detto: “No”. E gli dissi: “Perché so per certo che c’è un veto su di me”. E loro mi dissero: “Ma stai scherzando? Ma no, ma noi siamo un’altra cosa, ma no, ma non c’è nessun veto”. Poi mi chiesero: “Ti va di venire ospite in puntata?” E io dissi: “Sì”“.

Scanu: “Anche Belén Rodriguez è sparita”

Sempre stando alla versione di Scanu, fu effettivamente invitato in studio e parlò con Belén Rodriguez. Non solo: terminata la registrazione il suo scherzo venne anche anticipato sui canali social del programma di Italia 1:

“Alla fine si arriva a fare questa puntata. Loro mettono: “Questa sera ospite Valerio Scanu”. E lo mettono su tutti i loro social, tra cui Twitter. E io retweetto questa cosa. Ad un certo punto vado, faccio la puntata, registro tutto. C’erano Belen e Mammucari. E Belen mi dice: “Ma ciao, perché non ci vediamo fuori di qua?”. E io le dico: “Guarda, prenditi il mio numero, mi mandi un messaggio”. Poi lei mi manda un messaggio col suo numero”.

E dopo? E dopo sarebbe accaduto qualcosa di imprevedibile. Scanu ha spiegato che una persona che lavora nella redazione del programma lo ha contattato, invitandolo a rimuovere dal suo profilo Twitter il contenuto condiviso relativo alla sua ospitata a Le Iene

“Ad un certo punto esco dagli studi e arriva un messaggio di una della redazione, una redattrice credo, e mi dice: “Cortesemente cancella quel video che hai messo”. Io dico: “Quale video?”. E lei: “Quel video dove dici che stasera sarai ospite”. Gli ho detto: “Veramente il video l’avete messo voi, non l’ho messo io. Io l’ho soltanto retwittato”. Il video sparisce. Ovviamente nel frattempo lo salvo, perché non è che c’ho scritto sprovveduto in fronte! E io dico: “Ma perché, che cosa è successo?” Non mi risponde nessuno“.

Il cantante ha aggiunto che Belén avrebbe postato tra le sue storie di Instagram uno scatto con lui. Ma pure questa foto sarebbe stata prontamente rimossa. Inoltre, sempre stando al racconto dell’artista, la conduttrice a un certo punto avrebbe smesso di rispondergli, sparendo:

“La sera torno a Roma da Milano, Belen mi tagga su una storia dove ci siamo io, lei e Mammucari. Io prendo e la riposto. A un certo punto cancellano pure quella. Io provo a sentire quelli della redazione e dico: “Ma scusate, ma che cosa sta succedendo?” Non mi ha più risposto nessuno. La mia parte della puntata non è andata in onda, non mi ha nemmeno più risposto Belen al telefono! E a proposito di lei, a un certo punto non le è stato dato più lo spazio. Quando è successa questa cosa le avrei voluto dire: “Ma ti ricordi quando invece ad un certo punto mi avete voltato la faccia e siete spariti tutti?””.

Scanu ha inoltre precisato che l’ospitata a Le Iene gli è stata pagata in tempi rapidi, nonostante non sia mai stata trasmessa: “Questa cosa non è andata in onda. La cosa buffa è stata che sono stato anche pagato! Quando ho mandato la fattura mi è stata anche saldata, e anche in tempi molto veloci”.

Il caso del comunicato non cancellato su Mediaset Infinity

Di Scanu, in quella puntata, non c’è traccia. C’è però un dettaglio su Mediaset Infinity che proverebbe l’avvenuta registrazione e la successiva cancellazione della puntata. Si tratta di una nota pubblicata dalle stesse Iene:

“Anche su Mediaset Infinity non c’è nulla di me, io ho la damnatio memoriae. Però devo dire una cosa a quelli de Le Iene: vi siete scordati di togliere il comunicato stampa che c’è nel vostro sito dove ancora risulto io ospite quella sera! Quindi sbrigatevi a cancellarlo, tanto io l’ho già salvato“.

In effetti, andando a controllare, il comunicato c’è e recita quanto segue: “La puntata di mercoledì 23 febbraio de Le Iene, condotta da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Potete vedere la puntata integrale nel video qui sopra. Tra gli ospiti in studio, Marco Cappato, Stefano Bettarini, Ivana Spagna e Valerio Scanu“.