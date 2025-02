Valerio Scanu in lacrime a Domenica In: c’entrano Leali e Bucci

Nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Mara Venier ha ospitato diversi personaggi legati al Festival di Sanremo, tra cui Valerio Scanu, vincitore nel 2010 con il brano “Per tutte le volte che…”. Mentre si esibivano Fausto Leali ed Antonella Bucci, il cantante è scoppiato improvvisamente in lacrime scatenando la reazione immediata di Mara Venier. L’ex volto di Amici di Maria De Filippi ha poi spiegato il motivo dietro il suo pianto.

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Domenica In, lo show della domenica condotto da Mara Venier. La prima parte è stata interamente dedicata al Festival di Sanremo, la cui nuova edizione avrà inizio martedì prossimo. La conduttrice ha ospitato in studio alcuni personaggi legati alla kermesse canora, tra cui Valerio Scanu, vincitore nel 2010 con “Tutte le volte che…”. Mara Venier ha invitato ognuno degli ospiti a cantare uno dei suoi successi. Al turno di Fausto Leali, il quale ha eseguito “Ti lascerò” insieme ad Antonella Bucci, Scanu è improvvisamente scoppiato in lacrime.

Nel notare il volto rigato dalle lacrime di Valerio, Mara Venier ha chiesto di inquadrarlo chiedendo immediatamente al suo ospite a cosa fosse dovuto il suo pianto. A quel punto l’ex volto di Amici ha spiegato come quella canzone gli riportasse alla mente alcuni ricordi legati alla sua famiglia che non torneranno più. Nello specifico il cantante ha rivelato che i suoi genitori erano soliti cantarla insieme, cosa attualmente non più possibile. Scanu ha difatti perso suo padre anni fa.

Queste le parole precise di Valerio Scanu in merito al perché delle sue lacrime:

A parte che ogni volta mi dimentico del significato reale di questo brano che mi è stato spiegato cinquanta miliardi di volte – io l’ho anche cantato con Fausto vestito da Oxa tra l’altro – , ogni volta che lui lo canta, adesso è successo con Antonella, mi porta dei ricordi che mi riconducono alla mia famiglia perché lo cantavano i miei in maniera abbastanza anche così scherzosa e quindi mi riporta a dei momenti che sicuramente non torneranno.

Scanu ha anche elogiato la bravura di Fausto Leali, con il quale Mara Venier l’ha invitato a cantare proprio “Ti lascerò”. A quel punto il cantante si è alzato raggiungendo sia lui che Antonella Bucci al centro del palco, eseguendo una toccante versione del suo brano tutti insieme. Dopo la performance Valerio ha cercato di sdrammatizzare invitando Fausto a portare lui ed Antonella con sé in tour come coristi.