Domenica In, imbarazzo con Memo Remigi. Poi la dedica a Mara

La puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 è stata quasi interamente dedicata al Festival di Sanremo. Mara Venier ha ospitato in studio diversi personaggi legati al festival, tra cui Memo Remigi. Con quest’ultimo si è venuto a creare un siparietto divertente che ha messo in leggero imbarazzo l’ospite. Successivamente Memo ha fatto una dedica proprio alla conduttrice!

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Domenica In, lo show della domenica condotto da Mara Venier. La prima parte è stata dedicata al Festival di Sanremo, la cui nuova edizione inizierà martedì prossimo. Per l’occasione la conduttrice ha invitato in studio diversi ospiti legati alla kermesse canora. Tra questi c’è stato anche Memo Remigi, cantante, autore di testi di successo e voce di Topo Gigio. Proprio con lui si è venuto a creare un siparietto divertente che ha suscitato le risate dei presenti e messo in leggero imbarazzo Memo.

Nel presentare il suo ospite, Mara Venier ha sottolineato come continuasse a tenersi in forma attraverso l’attività fisica. Poco dopo c’è stata una velata allusione che ha fatto ridere gli ospiti. Successivamente la conduttrice ha invitato Remigi a cantare “Io ti darò di più”. Prima di iniziare la performance, Mara ha chiesto al cantante se avesse attualmente una compagna. Al no di Memo gli ha domandato se avesse voluto nuovamente qualcuno al suo fianco, sottolineando come il suo grande amore rimanesse comunque sua moglie ormai scomparsa. Ha poi invitato l’ospite a guardarla negli occhi, provocando un leggero imbarazzo sfociato poi in una risata divertita.

Dopo il siparietto con la conduttrice, Memo ha iniziato a cantare. Durante l’esibizione ha cambiato alcune strofe della canzone per fare una dedica proprio a Mara! Nello specifico ha cantato “Le parole sono parole e tu Mara non puoi non credermi” , indicando con un dito in direzione della Venier. Poco dopo ha intonato anche “Io ti darò di più, Mara ti assicuro sempre di più”. Sorpresa dalla dedica, la conduttrice l’ha raggiunto al centro del palco e lui le ha anche preso la mano guardandola negli occhi. Entrambi sono scoppiati a ridere e lui ha aggiunto “Ne possiamo parlare!”.