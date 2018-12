Valerio Scanu in lacrime a Vieni da me: la confessione sul fratello

Valerio Scanu da Caterina Balivo scoppia a piangere a Vieni da me

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me Valerio Scanu non è riuscito a trattenere le lacrime. Il cantante ha fatto un annuncio importante e si è emozionato: è diventato da poco zio. Il fratello minore ha di recente avuto un bambino. “Marco (questo il nome dato al neonato, ndr) è bellissimo come lo zio”, ha dichiarato orgoglioso Valerio. Che è poi scoppiato a piangere, non nascondendo le preoccupazioni che ha avuto in questo ultimo periodo: “Mio fratello ha 24 anni mentre la sua fidanzata ne ha 19. Stanno insieme da quando lei aveva 13 anni. Quando mi hanno detto che aspettavano un figlio ero un po’ preoccupato. Spero che questo sia un incentivo per fargli crescere questo bambino nel migliore dei modi. Ho sempre visto mio fratello un po’ bamboccione, attaccato ai miei genitori. L’ho visto cambiare e crescere già da quando Carlotta è rimasta incinta. Ho avuto dei dubbi su di loro ma ora sono felicissimo”.

Nuovo impegno professionale per Valerio Scanu

Felice per la nuova svolta della sua vita privata, Valerio Scanu non dimentica gli impegni di lavoro. Dopo la pubblicazione dell’album Dieci, l’artista lanciato da Amici si sta preparando a due concerti evento: A Christmas Carol. Gli appuntamenti sono fissati a sabato 15 dicembre a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, e sabato 22 dicembre a La Maddalena, in Sardegna. Non mancheranno gli ospiti: ci saranno Gessica Notaro e Pierdavide Carone.

Valerio Scanu festeggia dieci anni di carriera

“Le tradizioni vanno onorate e rispettate, a maggior ragione quest’anno che sono esattamente 10 anni di carriera; non posso non festeggiarli con chi, per ogni estate e per ogni inverno, è sempre stato accanto al passo mio“, ha detto Valerio Scanu.