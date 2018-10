Scanu copia Alessandra Amoroso? Valerio dice la verità sul titolo dell’album

Valerio Scanu e Alessandra Amoroso: perché i loro nuovi album si chiamano Dieci

Valerio Scanu ha festeggiato il 5 ottobre 2018 ben 10 anni di carriera. Dopo essere stato ad Amici e per due volte sul palco dell’Ariston, dove ha vinto nel 2010, adesso Valerio si dedica ai festeggiamenti per il primo traguardo della sua carriera come cantante. “Ho festeggiato quest’importante traguardo. Anche se, per la verità io canto da sempre, forse già da quando ero nella pancia della mamma”, dichiara Scanu in un’intervista al giornale Vero. Lo stesso giorno è uscito anche l’album della collega ed ex amica Alessandra Amoroso, che festeggia anche lei i primi 10 anni di carriera come cantante. Si chiama “Dieci Io” il cd dell’Amoroso riprendendo proprio il Dieci, anche titolo dell’album di Scanu. Poca fantasia per entrambi si direbbe, eppure come Scanu confessa: ” Devo dire che ho riso perché la gente è proprio ignorante! C’è chi mi ha dato del copione privo di fantasia…”. Un album ha una lavorazione lunga che vede decisioni prese su brani e musiche, mesi prima. Infatti Valerio commenta: ” Ho deciso quest’estate di chiamarlo Dieci, mentre chattavo con il mio manager”.

Un nuovo album per Valerio Scanu

Nel nuovo cd di Valerio Scanu, initolato Dieci come quello di Alessandra amoroso, ci sono tracce che vogliono comunicare l’amore in tutte le sue forme. “Non si tratta soltanto di un sentimento che ci lega a qualcuno, ma è un’attitudine da cui scaturisce la nostra visione del mondo”, così Scanu dichiara anticipando che nel suo nuovo lavoro ci sono pezzi di diversi autori: ” Giovani, grandi, vecchi e nuovi amici, ma soprattutto tutte belle persone”. Continua il cantante: “Sono tutti pezzi che ho coltivato, scelto, voluto e desiderato fortemente. Quindi sono tutti come miei figli” ha dichiarato Scanu al giornale.

Nuove sfide per Scanu: Sanremo e un talent

Valerio Scanu ha dichiarato che tornerebbe sul palco di Sanremo definiendolo come ” il palco più ambito da ogni cantante” e confessa che ha un brano già pronto e ben custodito per l’Ariston. Nel frattempo vorrebbe anche cimentarsi come giudice di un talent show e soprattutto: ” Mi piacerebbe doppiare un film d’animazione della Disney” dice al settimanale.