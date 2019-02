Valerio Scanu e Dodi Battaglia: “Il Festival di Sanremo è sempre un’emozione”

Al via questa sera il 69esimo Festival di Sanremo con Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Crescono l’attesa e la trepidazione per l’edizione numero 69 del Festival di Sanremo. La celebre kermesse canora debutterà questa sera, martedì 5 febbraio, su Rai1. È ormai tutto pronto per dare il via allo spettacolo sul palco dell’Ariston, tra indiscrezioni, anticipazioni e polemiche. Ospiti di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Dodi Battaglia, Valerio Scanu e Rosanna Fratello hanno ripercorso i loro momenti più belli ed emozionanti a Sanremo. L’ex chitarrista dei Pooh ha ricordato il grande successo di Uomini soli nel 1990. Valerio Scanu invece ha espresso il desiderio di tornare sul palco del Festival e si è emozionato ricordando il suo trionfo nel 2010 con il brano Per tutte le volte che. L’ex cantante di Amici ha raccontato che proprio quel brano gli ha portato tanta fortuna e ancora oggi è molto apprezzato tra il pubblico. Infine tra gli ospiti del programma di Rai1 c’era anche Rosanna Fratello che nel 1969 ha raggiunto la popolarità con Il treno, un brano che poi ha davvero fatto la storia della musica italiana.

Festival di Sanremo: grande attesa per Andrea Bocelli e il figlio Matteo

Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sono pronti a salire sul palco dell’Ariston. I tre conduttori questa sera daranno il via alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Ad esibirsi saranno tutti e 24 i cantanti in gara. Per questa prima serata c’è però grande attesa per gli ospiti che animeranno il palco tra un brano e l’altro. Secondo quanto appreso finora all’Ariston vedremo Pierfrancesco Favino protagonista di uno sketch con Virginia Raffaele mentre Claudio Santamaria si esibirà insieme al trio dei conduttori in una sorta di remake del Quartetto Cetra. L’ospite più atteso è comunque Andrea Bocelli che si esibirà insieme al figlio Matteo. I due dovrebbero essere protagonisti di un vero e proprio passaggio di testimone.

Polemiche per il mancato premio alla carriera a Peppino Di Capri

Come nel passato, anche quest’anno il Festival di Sanremo suscita polemiche tra gli addetti ai lavori e non. I giornalisti ospiti del salotto di Eleonora Daniele hanno sottolineato che in questi giorni sta facendo molto discutere la scelta di non conferire il premio alla carriera a Peppino Di Capri. Il premio quest’anno andrà infatti a Pino Daniele. Peppino Di Capri che quest’anno celebra 60 anni di carriera e ha partecipato a ben 15 edizioni del Festival sarebbe rimasto un po’ deluso dalla decisione del Comune di Sanremo, in accordo con Claudio Baglioni, di tributare il premio al compianto Daniele.