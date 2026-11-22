Valerio Scanu sta bene, nessuno deve preoccuparsi del suo stato di salute. Lo ha riferito lo stesso cantante sardo dopo che un suo video e una sua foto recentemente circolati sui social hanno innescato un falso allarme sulle sue condizioni e illazioni fastidiose. Tutto è nato quando l’immagine e il filmato in questione, in cui si nota l’artista visibilmente dimagrito e con le occhiaie, sono stati notati da alcuni utenti, i quali hanno cominciato a fare congetture, alcune delle quali tutt’altro che simpatiche, per usare un eufemismo. A quel punto Scanu è intervenuto in prima persona con una storia Instagram in cui ha chiarito di non stare assolutamente male e in cui ha spiegato che la perdita di peso è dovuta al fatto che ha molti impegni. Dopodiché, da una parte ha ringraziato coloro che si sono seriamente preoccupati per lui dimostrando affetto, dall’altra ha invitato chi ha sentenziato in modo sciocco a farsi gli affari propri.

Valerio Scanu dimagrito e con le occhiaie: “Sto bene, non preoccupatevi”

L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha esordito dicendo di stare assolutamente bene, scherzando sulla foto e sul filmato attenzionati dagli utenti: “Ho solo un’amica che fa video di mer**”. “Sono dimagrito ulteriormente rispetto a tre anni fa – ha aggiunto – ma non credo di dovermi giustificare per rispondere alle illazioni dei soliti sfigati del web”. Scanu ha poi riferito di avere una vita molto impegnata essendo attivo in più settori, tra cui musica e Tv. Ha anche ricordato che sta studiando per conseguire la seconda laurea, che balla e si allena per ore, consumando molte calorie. “Dormo poco per riuscire a fare tutto, quindi sì, ho anche le occhiaie”, ha chiosato.

“A chi si preoccupa sinceramente per me, grazie di cuore. A chi fa illazioni e sentenze sulla vita altrui ricordo che io non rompo i cogl**ni a nessuno. Provate a fare lo stesso”, ha concluso l’artista. Dunque non ha alcun problema di salute, semplicemente in questa fase della sua vita sta sostenendo ritmi intensi che lo hanno portato anche a perdere peso.

Valerio Scanu e l’amore per il marito Luigi Calcara

Dopo aver postato la storia con la spiegazione relativa al dimagrimento, Scanu ne ha pubblicata una seconda, riprendendo il marito Luigi Calcara addormentato sul divano. I due fanno coppia dal 2020. Si sono conosciuti su Instagram, decidendo successivamente di approfondire il rapporto nella vita reale. Un incontro arrivato in un periodo delicato per l’artista che era reduce da un intervento per un tumore al polmone. Per oltre due anni, Valerio e Luigi si sono frequentati senza uscire allo scoperto. Poi, nel novembre 2022, Scanu ha chiesto all’amato di sposarlo, rendendo pubblica la relazione. I due si sono uniti con rito civile il 7 settembre 2023 in Campidoglio a Roma.

Calcara non fa parte del mondo dello spettacolo. È nato nel 1990 ed è originario di Castelvetrano, Comune in provincia di Trapani, ma vive stabilmente a Roma. È laureato in ingegneria astronautica/elettrotecnica e lavora come ricercatore e docente presso l’Università La Sapienza.