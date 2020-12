Valerio Scanu a Storie Italiane: il dramma del papà malato di Covid

Il cantante sardo ha deciso di affidare alla trasmissione dell’amica Eleonora Daniele la sua commozione data dalla situazione che sta vivendo a causa del ricovero del padre in ospedale per Coronavirus.

Valerio Scanu si commuove nello studio di Storie Italiane e all’amica, Eleonora Daniele, racconta il travaglio che sta subendo il padre in ospedale, malato di Covid. Il cantante sardo è stato ospite stamane nello studio del programma di Rai 1 e ha raccontato al pubblico la situazione che da più di due settimane non gli sta dando tregua. Il padre si è ammalato di Coronavirus e nonostante siano passati diversi giorni, ancora non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel della malattia.

Scanu terrorizzato: “Mio padre è in terapia intensiva”

Il genitore è ricoverato in terapia intensiva e da più di dieci giorni è intubato perché non riesce più a respirare autonomamente. Per il giovane la situazione si fa sempre più drammatica anche perché non gli è più possibile avere informazioni reali sullo stato di saluto del padre. “Le notizie sono discordanti” – afferma Scanu – “Un giorno sembra che migliori e il giorno dopo che peggiori, così come tante altre persone“. Il cantante è riuscito a sapere che i medici hanno da poco provato una manovra per permettere all’uomo di poter tornare a respirare da solo attraverso una tracheotomica, ma l’operazione non è andata a buon fine. Il padre risulta ancora troppo debole.

“Per me sei come un fratello, tienici aggiornati” @eleonoradaniele con @Valerio_Scanu che risponde “come me tante altre persone in questa situazione”#storieitaliane pic.twitter.com/M5tHkgIjmU — Storie Italiane (@storie_italiane) December 10, 2020

Il cantante non ha notizie sul decorso della malattia

Le informazioni in suo possesso sono latenti e, in seguito al trasferimento del genitore da un ospedale a un altro, le notizie sono diventate ancora più scarse. I medici sembra rassicurino lui e la madre sulle condizioni dell’uomo: “Mi hanno detto che ha una bella stazza e che continua a parlare di noi“. Il padre ha solo 64 anni e dopo aver contratto il virus si è recato in ospedale senza sintomi troppo gravi: una piccola febbre che saliva e scendeva, motivo per cui la famiglia aveva richiesto il tampone. Nei primi giorni il figlio e la moglie hanno potuto comunicare tranquillamente con lui, ma poco dopo la situazione è precipitata.

Valerio ha manifestato la sua comprensibile preoccupazione e ha ammesso di aver raccontato la sua pena per sensibilizzare tutti a non sottovalutare il virus. L’ex cantante di Amici ha poi ribadito di essere venuto in trasmissione a raccontare ciò che gli sta succedendo soprattutto perché è legato da un rapporto di grande amicizia con la conduttrice Rai. È la stessa Daniele ad ammettere che fra loro esiste un affetto profondo, motivo per cui ha chiesto al cantante di tenerla aggiornata sulle prossime notizie che riguarderanno il suo papà.