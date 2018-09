Valerio Merola: ecco cinque curiosità sull’attore e conduttore

Valerio Merola: chi è e le origini del noto attore e conduttore

Valerio Merola è nato il 15 giugno 1955 a Roma. La sua carriera di conduttore è iniziata con un programma su una rete locale del Lazio e chiamato Falchi della Notte. Poi Valerio Merola è riuscito ad arrivare in Rai e qui è stato un noto volto di tantissimi programmi come quello di Domenica In. Nel 2004, il noto conduttore, è stato un naufrago del reality show di Canale Cinque L’Isola dei Famosi ma la sua avventura non è durata a lungo perché è stato eliminato già durante la seconda puntata del programma. Successivamente è stato poi ospite numerose volte di Federica Panicucci in Mattino Cinque. Valerio Merola è però noto anche per le sue relazioni che lo hanno portato ad un vero e proprio scandalo.

Valerio Merola: cinque curiosità da sapere su di lui

Ecco cinque curiosità sul conduttore Valerio Merola:

Valerio Merola è stato protagonista di scandali legati alla sua vita sentimentale. A causa degli stessi, la sua figura da noto personaggio televisivo è stata sicuramente danneggiata. Inizia nuovi progetti legati al mondo della televisione nella lontana Cuba proprio come conseguenza di quanto detto prima. Valerio Merola vive dunque spostandosi tra Cuba e Montecarlo. La situazione sentimentale di Valerio Merola non è del tutto chiara. Secondo alcune indiscrezioni, il noto conduttore, sarebbe single. Secondo altre voci, invece, Merola sarebbe impegnato in una relazione amorosa ma l’identità della misteriosa ragazza sarebbe nascosta al gossip per loro volere e proteggere la donna. Tra le sue relazioni sentimentale è nota quella con Bianca Berlinguer ma, in realtà, si è trattato solo di un flirt durato appena un weekend anche se lui era molto preso. Valerio Merola è diventato famoso al pubblico italiano con Bravissima.

Valerio Merola: concorrente del Grande Fratello Vip

Merola, nel 2018, è un concorrente della casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale Cinque.