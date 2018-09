Grande Fratello Vip: nel cast anche la Marchesa D’Aragona e Valerio Merola

Concorrenti Grande Fratello Vip: confermati la Marchesa D’Aragona e Valerio Merola

Il cast del Grande Fratello Vip 2018 si arricchisce di due nuovi concorrenti. Come svela in anteprima il settimanale Chi, nel numero in edicola a partire da mercoledì 19 settembre, entreranno nella Casa più spiata di Italia anche la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona e Valerio Merola. Per entrambi non si tratta del primo reality show: Daniela ha partecipato a Pechino Express mentre Valerio all’Isola dei Famosi. Il GF Vip partirà lunedì 24 settembre, gli altri concorrenti sono: Andrea Mainardi, Jane Alexander, Elia Fongaro, Fabio Basile, Eleonora Giorgi, Giulia Salemi, Silvia e Giulia Provvedi, Enrico Silvestrin, Francesco Monte, Ivan Cattaneo, Maurizio Battista, Martina Hamdy, Walter Nudo, Lisa Fusco, Benedettaa Mazza, Stefano Sala.

Chi è la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona

La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona è diventata famosa con Pechino Express, dove ha partecipato con il maggiordomo Gregory. È una nobildonna che si divide tra il giornalismo – ha collaborato con alcuni quotidiani – e la televisione. Prima del salto di qualità sulle reti nazionali ha lavorato come conduttrice su Tirrenia. Negli ultimi anni si è data da fare come giurata di Selfie-Le cose cambiano e opinionista di Barbara d’Urso.

Chi è Valerio Merola

Valerio Merola è un conduttore televisivo che ha lavorato sia per Rai sia per Mediaset. Dal 2015 è opinionista a Mattino 5. Da tempo è attivo nella difesa dei diritti degli animali ed è un convinto sostenitore de La Coscienza degli Animali, la fondazione nata dalla volontà di Michela Vittoria Brambilla e Umberto Veronesi.