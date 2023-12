Valerio Merola, che fine ha fatto: “Come e dove vivo oggi”

Valerio Merola oggi ha 68 anni e vive a Sirmione. Ha annunciato a Tag24 che sta per uscire Bravissima Buon Natale Song, una disco natalizio. Il conduttore ha parlato dei progetti futuri e ha fatto un excursus della sua vita professionale. Si ritiene soddisfatto della carriera avuta e spiega anche come il primo show musicale lo abbia inventato lui, sostenendo che X Factor non rappresenta nulla di nuovo.

Merola ritiene di aver portato alla luce molti talenti e tra questi menziona Violante Placido, oggi attrice molto amata: “Non voglio apparire arrogante ma ci tengo a ricordare a tutti che, molto prima di X Factor, io ho ideato e portato in giro per l’Italia il primissimo talent show in tv, che si chiamava “Bravissima”. Sono stato io ad intuire l’importanza di andare in giro per il paese a cercare ragazze con talento“.

Proprio partendo da qui, Valerio ha deciso di far nascere un nuovo progetto: Bravissima Buon Natale Song. In questo disco si trovano una serie di canzoni natalizie interpretate dalle “ragazze di Bravissima”. Il programma andò in onda tra il 1994 e il 1995 su Italia Uno e viene considerato uno dei primi talent show della tv italiana. Il format è stato ripreso proprio quest’anno, con una produzione Sky. La conduzione è sempre affidata a Valerio, affiancato da Veronica Rizzi.

L’esperienza all’Isola dei Famosi

Nel 2004, Merola partecipò all’Isola dei Famosi, a tal proposito non ha un affettuoso ricordo di Simona Ventura e Antonella Elia. La sua esperienza durò poco perché venne mandato dalla conduttrice del reality “all’ultima spiaggia”: “C’era sul serio gente nota al pubblico, non come nelle edizioni successive in cui comparivano personaggi sconosciuti. Il mio rammarico è che la Ventura mi mandò subito all’Ultima Spiaggia, facendomi vivere un’esperienza molto diversa da quella che avevo in mente“.

Merola ritiene, però, di aver fatto “la vera Isola dei Famosi“, poiché c’erano davvero personaggi di spicco, non come ora, “che è piena di sconosciuti“.

Ha lanciato anche alcune stoccate ad Antonella Elia, ammettendo che tra di loro non c’è molta simpatia. Il conduttore, però, è pronto a fare la pace (soprattutto dopo le discussioni avute all’Isola dei Famosi) e anche a regalarle un disco di Bravissima Buon Natale Song.

Valerio Merola al Gf Vip

Il conduttore partecipò anche alla terza edizione del Grande Fratello Vip, l’ultima condotta da Ilary Blasi. In realtà durò molto poco all’interno del programma ed ebbe una sola discussione, con Maurizio Battista. Ma anche agli altri “vipponi” non era molto simpatico, in tanti lo consideravano altezzoso. Valerio infatti rimase solamente 15 giorni in Casa, poi venne eliminato.