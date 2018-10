Valeria Marini scioccata dal fidanzato Patrick: la reazione di Simona colpisce

Temptation Island Vip, Patrick Baldassari si vendica di Valeria Marini: Simona Ventura se la ride

Patrick Baldassari ha detto basta a Temptation Island Vip. Dopo aver guardato per giorni video con la sua fidanzata Valeria Marini e il tentatore Ivan Gonzalez, l’imprenditore romagnolo ha deciso di vendicarsi. E ha subito cercato di distrarsi con le tentatrici del suo villaggio, in particolare con Erjona Suleimani, l’ex moglie del calciatore del Bologna Blerim Dzemaili. I due si sono concessi un romantico lento: un ballo che Valeria ha visto piuttosto indignata. Ma la showgirl sarda non ha perso la sua ironia e verve e, attraverso lo schermo, ha consigliato a Baldassari: “Almeno mettici più energia”. Un’esclamazione che ha divertito il pubblico e la stessa conduttrice Simona Ventura, che non ha potuto fare a meno di sorridere durante il falò della Marini. Super Simo ha assistito a tutto lo sfogo della collega piuttosto divertita, forse perché come tutti non si aspettava un comportamento del genere da parte della Marini, che fino a un attimo prima aveva dimenticato il fidanzato tra le braccia dell’aitante Ivan.

Le facce di Simona Ventura divertono il pubblico di Temptation Island Vip

La reazione di Simona Ventura non è passato inosservata al pubblico di Temptation Island Vip. Soprattutto a quello social, che segue con attenzione ogni più piccolo dettaglio del programma. “Simona che ride sotto i baffi mentre Valeria guarda il video di Patrick”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Le espressioni di Simona sono la colonna portante di questo programma, nonché della mia vita”, ha puntualizzato un altro telespettatore. La conduzione della Ventura sta piacendo parecchio ai telespettatori, complice la verve e la determinazione della presentatrice. Che da sempre si distingue per il suo stile unico e frizzante.

Il comportamento di Valeria Marini spacca in due il pubblico di Temptation

Fa discutere e dividere, invece, il comportamento di Valeria Marini a Temptation Island Vip. Molti non hanno apprezzato l’intimità della soubrette con Ivan Gonzalez. Un’intimità che più di qualcuno ha definito “eccessivamente precoce” per via della sua storia d’amore con Patrick Baldassari.