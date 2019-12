Valeria Marini ‘tira le orecchie’ a Taylor Mega: il caso

Valeria Marini gela Taylor Mega sul caso Chiambretti: le parole della showgirl dopo la lite tra l’influencer e Antonella Elia

Valeria Marina non ci sta e bacchetta Taylor Mega. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro. Nella penultima puntata di #cr4 La repubblica delle donne di Piero Chiambretti, c’è stata una discussione infuocata tra Antonella Elia e l’influencer friulana. A distanza di una settimana, il conduttore piemontese ha chiesto scusa al suo pubblico televisivo per i toni e le parole usate durante l’acceso dibattito. Taylor, però, ha avuto da ridire in quanto Chiambretti non ha chiesto scusa a lei, bensì ai telespettatori. Il mugugno lo ha fatto trapelare ieri, realizzando una serie di Stories su Instagram. Oggi, la Marini ha detto la sua su quanto accaduto, non mostrandosi d’accordo sulle ultime esternazione della Mega.

Taylor Mega chiede pubbliche scuse a Chiambretti, interviene la Marini: “Dovrebbe solo ringraziarlo”

“Taylor Mega a Chiambretti dovrebbe solo che ringraziarlo perché le ha dato molto spazio! Chi invece dovrebbe chiedere scusa è Antonella Elia perché ha utilizzato termini non belli e fastidiosi in trasmissione, termini che ha poi anche ripetuto’’. Questo il commento sulla vicenda da parte di Valeria Marini che è stata raggiunta dall’Adnkronos. Il fatto incriminato è avvenuto nella penultima puntata di #cr4 La repubblica delle donne, quando nello show sono sbarcate Taylor e sua sorella, coinvolte in un botta e risposta con Antonella Elia. ‘’Io è mia sorella siamo state insultate e minacciate da una tua opinionista – ha dichiarato ieri Taylor via social – sono infastidita che lui (Chiambretti, ndr) abbia chiesto scusa al pubblico e non a me e mia sorella’’.

“Trovo paradossale fare polemiche su un argomento così delicato”

Valeria Marini ha aggiunto che il caso, in fin dei conti, è stato cavalcato da entrambe le parti. “Trovo paradossale fare polemiche su un argomento così delicato e importante come la violenza sulle donne. Entrambe dovrebbero abbassate i toni e parlare di cose più importanti’’, ha concluso la showgirl.