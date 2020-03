Valeria Marini, tosse e stanchezza. Testi teme. Lei: “Ho fatto il tampone”

Valeria Marini, tosse e stanchezza. Fabio Testi teme il contagio nella Casa. La showgirl svela: “Ho fatto il tampone”

Anche nella Casa del Grande Fratello Vip è scattato l’allarme da coronavirus nelle ultime ore. A far temere il peggio agli inquilini più spiati d’Italia, le condizioni di salute di Valeria Marini che ha accusato stanchezza, affaticamento e tosse. Ai tempi del Covid-19, ogni sbuffo provoca un’ondata di panico e, infatti, Fabio Testi si è subito preoccupato, cercando di capire cosa stesse succedendo. Anche perché Valeria è stata uno degli ultimi ‘acquisti’ del reality e, prima di fare il suo ingresso, è stata a Milano, in Lombardia, la zona più colpita d’Italia per quel che riguarda l’epidemia. Per riportare la calma, la showgirl, come riportato da Leggo.it, ha svelato di essersi sottoposta all’esame del tampone prima di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Valeria Marini, GF Vip 4: tampone ha dato esito negativo

Per placare la preoccupazione di Testi e degli altri concorrenti dello show, Valeria ha fatto sapere di essersi sottoposta al tampone prima di entrare. E l’esito, naturalmente, è stato negativo. Intanto, un altro episodio delle scorse ore ha fatto drizzare le antenne dei ‘vipponi’. Paolo Ciavarro e Aristide Malnati, scrutando gli specchi della Casa, dietro cui agiscono i cameraman del reality, hanno notato che gli addetti ai lavori indossano le mascherine. La questione ha sollevato dello sgomento tra le mura dell’abitazione di Cinecittà. In queste ore, infatti, sono diversi i dubbi che attanagliano gli inquilini: è giusto continuare o sarebbe meglio fare i bagagli e tornarsene a casa propria?

Il pubblico si divide: Il GF Vip 4 dove continuare oppure no?

Nel frattempo il pubblico affezionato (e non) al Grande Fratello Vip 4 si è diviso. In rete circolano due prese di posizione. C’è chi sostiene che il reality debba proseguire e chi spinge per la chiusura anticipata, trovando ormai il gioco svuotato di senso vista l’emergenza nazionale.