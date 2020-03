GF Vip, cameraman con la mascherina: allarme nella Casa, web feroce

By

GF Vip, cameraman con la mascherina: gli inquilini lo notano e scatta l’allarme nella Casa. Il web feroce: “Non stanno dicendo la verità agli inquilini”. In arrivo una nuova comunicazione ufficiale

Scatta l’allarme all’interno della Casa più spiata d’Italia, dopo che alcuni inquilini hanno notato i cameraman con le mascherine. I primi a farci caso sono stati Paolo Ciavarro e Aristide Malnati che, avvicinandosi allo specchio dietro cui ci sono gli addetti ai lavori, hanno scorto il dettaglio. La questione ha provocato parecchi dubbi ai concorrenti che si stanno chiedendo quanto sia grave la situazione fuori dallo show. Dubbi e pensieri leciti, che hanno provocato una bufera su Twitter dove sta piovendo di tutto. I telespettatori sono divisi: da un lato c’è chi spera che la trasmissione prosegua e che sostiene che, dopotutto, in un simile periodo, è anche un bene avere un po’ di svago, a patto che gli inquilini se la sentano di proseguire; dall’altro lato una schiera di utenti inferociti, che chiedono l’immediata sospensione del Grande Fratello Vip 4. Non solo: tanti coloro che insinuano persino che lo staff non informi tempestivamente i gieffini sulla drammatica situazione italiana, stretta nella mora del coronavirus.

GF Vip domani un comunicato che potrebbe cambiare le sorti dello show

Qualcuno, inoltre, crede che potrebbe essere presa a breve una drastica decisione da parte dello show. Nella mattina odierna i concorrenti sono stati convocati per un comunicato ufficiale che, però, è stato poi fatto slittare a domani. Resta da capire che cosa intende fare la produzione dello show. Ai tempi del coronavirus nulla è da escludere, nemmeno una chiusura anticipata del reality.

GF Vip, si alternano momenti di svago a down emotivi

Nel frattempo nella Casa si alternano momenti di ‘down’ a momenti leggeri. Crolli emotivi, litigi e preoccupazioni sono all’ordine del giorno, e si alternano a parentesi di svago, come sessioni ginniche e altre attività organizzate dal reality per tenere occupati gli inquilini.