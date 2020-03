GF Vip Adriana Volpe, lacrime: “Mamma è stata infermiera in rianimazione”

GF Vip Adriana Volpe, confidenze con voce spezzata dal pianto: “Mamma un’infermiera in sala rianimazione”. Perché la conduttrice comprende pienamente ciò che sta accadendo fuori dalla Casa

Il Grande Fratello Vip non si ferma, nonostante il coronavirus. Inevitabile, però, che gli inquilini siano stati toccati dall’emergenza che sta mettendo in ginocchio il Bel Paese. A tal proposito ha parlato Adriana Volpe, che ha ricordato il lavoro della madre Lina. La conduttrice, infatti, anche se non ha visto con i suoi occhi quel che sta accadendo lungo lo Stivale, sembra che abbia afferrato appieno la situazione, memore della professione svolta dalla mamma. La signora, secondo quanto raccontato dalla trentina, ha alle spalle un passato da infermiera in sala rianimazione. E Adriana, in lacrime, ha narrato di episodi vissuti nella casa di famiglia, quando il telefono squillava alle 4 di notte e con rapidità Lina doveva dirigersi in ospedale per far fronte alle emergenze. Un racconto commosso, che ha fatto scaturire delle lacrime sul volto della showgirl.

Adriana Volpe e il lavoro di mamma Lina

“Mia madre è stata un’infermiera in sala di rianimazione e mi ricordo quando alle 4 di notte suonava il telefono che rimbombava nel corridoio e lei si alzava. Era velocissima a prepararsi”, ha raccontato Adriana: “Io le dicevo: ‘Vai piano’, non correre così, e se poi inciampi?”, sempre la conduttrice che ha poi dovuto interrompersi sopraffatta dalle lacrime. “Lei mi rispondeva: ‘E se ci fossi tu un giorno in sala operatoria? Dobbiamo fare il massimo anche per i nostri cari’“, ha concluso la Volpe, con evidente emozione. Parole quanto mai attuali che fanno ben capire come la showgirl abbia compreso pienamente ciò che sta accadendo fuori dalle mura del Grande Fratello Vip.

Fabio Testi, la guida del GF Vip

Nel frattempo nella Casa, seppur con un clima un po’ più cupo, prosegue l’avventura degli inquilini. L’uomo ‘ancora’ è sempre Fabio Testi che, forte di un prezioso bagaglio di esperienza e cultura, si sta dimostrando una vera e propria guida. Nella mattinata odierna l’attore si è fatto portavoce di tutti i concorrenti, spendendo parole d’elogio per gli operatori sanitari italiani: “Noi ci rivolgiamo a loro con un grande applauso, sono dei veri eroi che ogni giorno si impegnano ad alleviare le sofferenze, noi li abbracciamo”.