Adriana Volpe e Fabio Testi: “Nel privé lei stava in braccio a lui e…”

Adriana Volpe e Fabio Testi, colpo di scena: “Anni fa, in una discoteca, nel privé lei stava in braccio a lui e…” Le rivelazioni di Nuovo

Non c’è pace per Adriana Volpe al Grande Fratello Vip. Dopo le voci su un presunto flirt del passato con Antonio Zequila, che all’interno della Casa ha provocato anche forti attriti tra i due concorrenti, ora è il settimanale Nuovo a sganciare una nuova bomba gossippara sulla presentatrice. Il magazine diretto da Riccardo Signoretti, sulla copertina della rivista (in edicola da domani giovedì 12 marzo), fa apparire la foto della conduttrice e di Fabio Testi, titolando: “Clamorose rivelazioni. La Volpe in gioventù ha amato pure Fabio Testi”. E non è finita qui…

“Anni fa in una discoteca vidi Adriana Volpe con Fabio Testi. Nel privé lei stava in braccio a lui e…”

“Clamororse rivelazioni su Settimanale Nuovo in edicola domani. Il manager dei vip Francesco Chiesa Soprani ricorda: ‘Anni fa in una discoteca vidi Adriana Volpe con Fabio Testi. Nel privé lei stava in braccio a lui e…'”. Questo il flash che anticipa l’intervista dell’agente e che è stato pubblicato da Riccardo Signoretti sui propri profili social. Si preannuncia un’altra gatta da pelare per l’ex conduttrice de I Fatti Vostri. Infatti, ora che pareva essersi chiuso del tutto il capitolo presunto flirt con Antonio Zequila, ecco spuntare un altrettanto presunta love story con l’attore veneto. Chissà se il Grande Fratello Vip farà affrontare in mondovisione anche questa questione alla Volpe. E, nel qual caso, chissà come reagirà la donna.

Grande Fratello Vip: non si placano le liti tra inquiline

Nel frattempo, all’interno della Casa più spiata d’Italia, non si placano le liti tra inquiline. L’ultima è andata in scena stanotte. Protagoniste Antonella Elia e Licia Nunez, che si sono insultate reciprocamente. Un episodio non proprio edificante, soprattutto perché accaduto poco dopo che il reality ha comunicato la drammatica situazione che sta vivendo l’Italia in questi giorni in cui imperversa il Coronavirus lungo lo Stivale. L’accaduto è stato mal digerito da Fabio Testi che ha invitato le sue compagne di viaggio a mantenere un atteggiamento più pacato in segno di rispetto.