GF Vip, è sempre caos anche dopo le info sul coronavirus: volano stracci

GF Vip, è sempre caos anche dopo le info sul coronavirus: volano gli stracci. “Vergona”, “Gallina”: le inquiline continuano a ferirsi nonostante tutto

Nemmeno la comunicazione dell’avanzare dell’emergenza del Coronavirus in Italia ha placato i toni nella Casa più spiata d’Italia. Nella notte, dopo che gli inquilini sono stati messi al corrente della drammatica situazione che sta vivendo il Bel Paese, è divampata infatti un’altra furiosa lite: protagoniste, manco a dirlo, Antonella Elia e Licia Nunez. Sono volate parole grosse. Una situazione piuttosto imbarazzante, soprattutto alla luce di quanto era da poco stato comunicato. Ad accendere gli animi l’ennesimo screzio consumatosi tra la Elia e la Marini che ha provocato la reazione dell’attrice pugliese. “Immagino che anche adesso ti abbia provocato Valeria…”, ha incalzato l’interprete. Di lì a poco sono volati gli stracci.

Licia e Antonella senza freni

“Assurda”, ha sottolineato Licia riferendosi alla Elia che non ha lasciato correre: “Ma che, ti svegli la notte e improvvisamente risorgi dalle ceneri?”. “In una sera come questa, in un momento così difficile, tu riesci a conservare un minimo di serenità in Casa? Questo è il problema. Come se la problematica non ti toccasse”, la controreplica della Nunez. “Brava, sei proprio carina a dirlo. Sei una stro…a pure tu col botto. Brava, hai fatto bene a dire questa ipocrisia”, la risposta della Elia. Sono poi volate altre parole pesanti. “Vergogna”, ha tuonato Licia. “Gallina, esci dal pollaio”, la sferzata di Antonella. E ancora la Nunez: “Sono contenta che ci siano anche gli altri inquilini a sentirti. Fabio, ma non vedi che cosa sta dicendo? Così finalmente capiscono che non sono gli altri a provocare te”.

L’intervento di Fabio Testi: questione di rispetto

Il saggio Fabio Testi ha chiesto alle due di evitare di esasperare i toni, ricordando quanto poco prima comunicato dal GF Vip. “Abbiamo capito che rompete i cog…..i, ragazze. Basta! Abbiamo altri ca….i per il cervello”, ha dichiarato l’attore evidentemente infastidito dall’episodio. Nemmeno il Coronavirus ferma le polemiche al GF Vip. E su questo, le dirette interessate, dovrebbero riflettere.