La fidanzata di Licia Nunez furiosa: “Schifo”. Bufera web, caos al GF Vip

La fidanzata di Licia Nunez furiosa: “Schifo”. Bufera dopo le imitazioni: “Uno scherzo di mer…a cara Adriana”

Bufera sul web dopo che Licia Nunez, sentitasi offesa da alcune imitazioni di Antonella Elia, Adriana Volpe Paola Di Benedetto, è scoppiata a piangere nel confessionale del GF Vip. Un episodio per nulla piaciuto a Barbara, compagna dell’attrice, che sui suoi profili social ha usato parole dure sulle compagne d’avventura della fidanzata. Ma non è finita qui, perché, come al solito, qualcuno sul web si è fatto prendere la mano e ha ben pensato di insultare la figlia della Volpe. Ma si proceda con ordine. Nella giornata odierna Adriana, Elia e Di Benedetto si sono divertite a fare alcune imitazioni di sé e di altre donne della Casa. La Nunez, adocchiata la situazione, ha avuto un tracollo, rifugiandosi nel confessionale e confidando, tra le lacrime, che non ci fosse nulla da ridere. La questione è ovviamente giunta sullo schermo, provocando la reazione di Barbara.

La fidanzata di Licia: “Se il gioco delle imitazioni ha portato a questo… direi che è uno scherzo di mer…a”

“Se il gioco delle imitazioni ha portato a questo… direi che è uno scherzo di mer…a cara Adriana, Paola e Antonella. Io non sto ridendo per niente!”, ha tuonato in un post Instagram Barbara. Poi, in una Stories, ha aggiunto: “Ragazzi/e, faccio questo appello ai gruppi di Licia e gli altri che la supportano. L’unica ‘arma’ che abbiamo contro questo schifo è rimanere uniti e non darla vinta agli abusi. Licia vuole rimanere. Uniti più che mai senza mollare.” Parole che non sono passate inosservate e sono state parecchio commentate su Twitter dove qualche fan di Licia ha scioccamente preso di mira la figlia di Adriana. Da sottolineare che molti sostenitori della Nunez si sono dissociati da tali commenti.

Licia: “Non vedo perché devo accettare tutta questa ipocrisia e falsità”

“Sono stanca di sentire le voci, di alcune dinamiche che non mi appartengano. Non vedo perché devo accettare tutta questa ipocrisia e falsità. Adriana, Antonella e Paola… non vedo perché debbano commentare cose che a me non fanno assolutamente ridere. Come mi sveglio al mattino, come mi sveglio la notte. Antonella e Adriana non mi stupiscono, mi ha stupito che ci fosse anche Paola”. Così Licia dopo le imitazioni. Adriana Volpe ha commentato: “Un putiferio, lei stava nel bagno e con le antennine tirate su ha sentito come sempre fischi per fiaschi. Non ha percepito l’euforia, lo sfottò generale. No, ci ha visto il maligno.” Antonella Elia: “Lei è turbata, non è in sé, ridevamo a crepapelle anche di noi. Ridevamo alla luce del sole.”