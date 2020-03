Gf Vip: Licia Nunez in lacrime dopo lo scontro con Volpe, Elia e di Benedetto

Nuove incomprensioni al Gf Vip. Licia si allontana da Adriana, Antonella e Paola: nomination bollenti in arrivo?

Momenti di forte tensione per Licia Nunez. Durante la giornata di ieri, è nato un diverbio tra l’attrice e il trio composto da Adriana Volpe, Antonella Elia e Paola di Benedetto. Le tre gieffine hanno ironicamente scherzato sui risvegli dei loro compagni imitandone le movenze. Siparietto che non ha affatto divertito la Nunez. Stando a quanto dichiarato dalla Volpe, l’attrice avrebbe frainteso tutta la vicenda dato che Licia, in quel momento, si trovava in cucina e quindi a metri di distanza da loro per carpire l’ironia. L’attrice ha poi preferito isolarsi invece che confrontarsi con le tre coinquiline. Decisione che ha parecchio irritato Adriana che, parlando con le altre due in camera, avrebbe definito l’atteggiamento della Nunez “subdolo”.

Licia piange in confessionale: “Dinamiche che non mi appartengono”

Nel corso del Daytime del 10 marzo, Licia Nunez si è rifugiata in confessionale ed è scoppiata in lacrime. “Sono stanca di sentire certe voci, di vivere certe dinamiche che non mi appartengono. Antonella, Adriana e Paola che si divertono a commentare cose che a me non fanno per niente ridere“, ha dichiarato la gieffina visibilmente provata per la diatriba in corso. Nel frattempo, Adriana si è confrontata con le altre due concorrenti affermando di non capire fino in fondo la reazione forse troppo eccessiva della Nunez. “Lo trovo subdolo, preferisco le persone dirette. Ma poi che male c’è?”, ha commentato Adriana che ha sottolineato di essersi limitata a fare ironia sui maglioni indossati dall’attrice, con l’unico intento di divertire, senza voler ridicolizzare nessuno.

Antonella Elia rincara la dose: “Serpente a sonagli”

Molto più pungente Antonella Elia che in confessionale ha dichiarato: “È turbata, non sta bene, non è in se, ci siamo prese in giro noi. Non si parla di iena, si parla di serpente a sonagli. Lei origlia, le persone escono fuori con il tempo. Il suo è un percorso studiato tutto a tavolino“ poi con fare ironico ha aggiunto “Sono entusiasta, lei è vittima della cattiveria, si è levata dai piedi”.