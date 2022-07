Valeria Marini è di nuovo innamorata. Da qualche tempo la showgirl sarda fa coppia fissa con il 35enne Eddy Siniscalchi. Di professione manager in ambito finanziario e immobiliare, il napoletano ha conosciuto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip grazie ad alcune amicizie in comune. Eddy frequenta l’ambiente Vip, ad esempio è molto amico delle sorelle Selassié, e spesso partecipa ad eventi e feste mondane. La differenza d’età – la Marini ha 55 anni – non sembra per il momento un problema. Dalla scorsa primavera i due sono inseparabili e di recente si sono concessi pure una bollente vacanza in Costiera Amalfitana.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Valeria Marini si è detta di nuovo innamorata e serena nella sua vita privata. Non ha voluto fornire troppi dettagli sulla sua relazione con Eddy Siniscalchi però ha ammesso:

“L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “Vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”

Insomma, quella tra Valeriona ed Eddy sembra una storia già solida e profonda. La Marini – che presto parteciperà a Tale e Quale Show di Carlo Conti – ha sofferto molto per amore. Secondo la diretta interessata ha pagato spesso lo scotto della sua popolarità.

Il gesto d’amore per Cecchi Gori

In altri casi, invece, è semplicemente stata sfortunata. Ma Valeria Marini ha sempre amato molto e immensamente. Come la liaison con Vittorio Cecchi Gori, forse la più importante per la showgirl fino ad ora. La Marini ha confermato al quotidiano di via Solferino di aver venduto una casa per aiutare il produttore cinematografico.

“Era già un po’ in difficoltà quando l’ho incontrato. È vero, ho venduto un mio appartamento per aiutarlo economicamente. Ma anche adesso, se ha bisogno, io per lui ci sono”

Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori sono infatti rimasti grandi amici e ancora oggi hanno un rapporto splendido, di sostegno reciproco. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha inoltre rivelato di aver attraversato un periodo molto difficile lo scorso anno, tanto da pensare di rinchiudersi in convento.

L’idea di diventare suora

Valeria Marini è da sempre una fervente cattolica e prega tutti i giorni. A causa di una serie di difficoltà stava pensando di farsi suora ma dopo un lungo confronto con la madre Gianna Orrù e un sacerdote ha cambiato idea. Non era giusto fuggire dalle difficoltà e così ha deciso di mettere in pratica la preghiera costante e l’aiuto quotidiano per migliorare la sua esistenza.