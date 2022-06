Valeria Marini beccata: c’è il bacio con Eddy, la foto li inchioda

Valeria Marini si prepara a passare un’estate d’amore e di passione. Questo, perlomeno, è quello che suggeriscono gli ultimi scatti rubati alla soubrette apparsi nelle scorse ore sul magazine Diva e Donna.

La rivista, nel suo numero più recente in edicola, ha pubblicato una serie di scatti abbastanza inequivocabili che vedono la Marini al mare e impegnata a farsi un bagno rilassante in compagnia di un uomo di cui già si stava parlando da ormai diverso tempo. Il nuovo flirt in questione è Eddy Siniscalchi, con cui la soubrette si starebbe a questo punto frequentando da ormai diverse settimane.

Le foto parlano abbastanza chiaro: i due sono stati pizzicati prima sul bagnasciuga e successivamente in acqua, impegnati in quello che pare proprio essere un appassionato bacio. Stando alle immagini che stanno circolando si può dunque dire con una certa sicurezza che Valeria Marini abbia mentito clamorosamente rispetto alla sua attuale fiamma, della quale già si vociferava da diverso tempo.

Valeria Marini aveva smentito il flirt con Eddy Siniscalchi: le sue parole

La ex Isolana, ex GF vip e ex chi più ne ha più ne metta aveva confermato in anteprima a Novella 2000 che fra lei e Eddy c’era semplicemente una bella amicizia, e niente di più. Parlando al magazine di un party a cui aveva partecipato, Valeria Marini aveva dichiarato:

“La festa era organizzata da Eddy Siniscalchi, con cui in effetti ho un rapporto di amicizia, di lavoro, e ci vediamo spesso. Al di là di questo, però, niente più, quindi smentisco il gossip sul nostro flirt!”.

Le frasi di Valeria Marini risalgono ad appena un mese fa, quando il rapporto fra i due era fermo, per l’appunto, all’ambito lavorativo ed amicale. Le opzioni sono due: o già ai tempi i due stavano insieme e hanno tenuto tutto nascosto, oppure la fiamma della passione è scoppiata all’improvviso solo negli ultimi giorni.

Chi è Eddy Siniscalchi, il nuovo flirt di Valeria Marini

La persona che sta facendo battere il cuore a Valeria Marini è stato definito “un toy boy”, visto e considerato che rispetto a lei ha 20 anni in meno.

Siniscalchi (il cui nome associato alla Marini era apparso anche sull’Instagram di Deianira Marzano) è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Ad oggi è un manager in ambito finanziario e immobiliare e può vantare fra le sue amicizie più strette anche le sorelle Jessica e Lulù Selassié, con cui è spesso stato pizzicato insieme al ristorante.