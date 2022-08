Valeria Marini è finita in una bufera social dopo aver difeso Giorgia Meloni. Da chi e da cosa? Da Selvaggia Lucarelli. A un mese dalle elezioni, però, intervenire per difendere un politico fa subito pensare che si abbraccia l’ideologia di quel politico. Soprattutto se ci si esprime con le stesse parole che la Marini ha usato contro Selvaggia. Le idee di Giorgia Meloni si scontrano, per non dire altro, con altre iniziative a cui ha preso parte Valeria Marini in passato. Per questo pensare che la Marini accetti di essere madrina di un pride per poi votare Fratelli d’Italia ha fatto scattare le critiche e gli attacchi.

L’ex volto del Bagaglino ha commentato nelle scorse ore un tweet di Selvaggia Lucarelli invitandola ad avere rispetto di Giorgia Meloni. Un rispetto che la leader di Fratelli d’Italia meriterebbe in quanto a sua volta porterebbe rispetto per gli altri e per le donne. Questo secondo la Marini, almeno. Selvaggia ha replicato evidenziando una certa incoerenza in questo intervento di Valeriona nazionale e ricordando che è stata madrina del Pride di Napoli. “Dal carro del pride a quello del vincitore è un attimo”, ha scritto la Lucarelli, che poi si è scatenata contro più di un volto dello spettacolo.

Valeria Marini oggi ha preso le distanze da Giorgia Meloni. Ha deciso di spiegarsi meglio e di sottolineare che il suo voler difendere la Meloni non ha a che fare con la politica. Queste le sue parole:

“Ci tengo a chiarire che il mio tweet di ieri era solo per sottolineare l’importanza del rispetto per il nostro prossimo e soprattutto di una donna nei confronti di un’altra donna. Senza nessun riferimento a ideologie politiche mie o di altri”

“L’importante è chiarire”, ha aggiunto nella didascalia del post su Instagram. Dicendo che nel suo tweet non c’erano riferimento a ideologie politiche si è di fatti allontanata dalla politica di Giorgia Meloni. Forse perché si era trovata alle strette? Magari perché tutto il Web le si è rivoltato contro evidenziando le stesse incoerenze già notate da Selvaggia Lucarelli? Sta di fatto che oggi Valeria Marini si è difesa così, ieri invece ha scritto che Selvaggia avrebbe molto da imparare da Giorgia Meloni.

Servirà questo intervento di Valeria Marini su Meloni-Lucarelli a mettere a tacere critiche e attacchi? Tra chi ha commentato con il solito affetto e chi spera di non ricevere una delusione dalla Marini, c’è anche chi ironicamente ha scritto: “Figurone stellare”. Due parole che potrebbero riassumere e chiudere qui la faccenda.