Valeria Marini attacca Selvaggia Lucarelli: c’entra Giorgia Meloni

E chi l’avrebbe mai detto che Valeria Marini è una sostenitrice di Giorgia Meloni? Non c’è dubbio alcuno rispetto al fatto che l’ultimo tweet pubblicato dalla soubrette per metà sarda e per metà romana terrà banco sui social per un bel po’, e c’è da scomettere che in men che non si dica il nome di Valeria Marini schizzerà in vetta ai trending topic della piattaforma dell’uccellino azzurro. E non certo per i più nobili motivi.

Ma che cosa ha detto Valeria Marini per fare arrabbiare così tanto il popolo del web? Nelle scorse ore la soubrette ha risposto ad un tweet di Selvaggia Lucarelli dove la giornalista si scagliava duramente contro la Meloni. La leader di Fratelli d’Italia non sta esattamente simpatica (per usare un eufemismo) alla giornalista romana, che su Twitter le ha dedicato un cinguettio al vetriolo che potete recuperare qui sotto.

In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 23, 2022

Dopo aver letto queste parole, Valeria Marini non ha resistito e ha deciso di prendere le difese della politica, del tutto inconsapevole dell’odio che Twitter avrebbe riversato su di lei. Ecco la risposta della regina dei “baci stellari”.

Cara selvaggia hai TANTO ANZI TUTTO da imparare da GIORGIA MELONI.. PER ESEMPIO il RISPETTO CHE HA PER GLI ALTRI E SOPRATTUTTO PER UNIVERSO FEMMINILE E PER TUTTE LE DONNE ????…@stanzaselvaggia @GiorgiaMeloni — Valeria Marini (@ValeriaMariniVM) August 26, 2022

Apriti cielo! Come c’era da aspettarsi, le parole di Valeria Marini sono state riprese da decine di utenti, delusi dal fatto che la Marini potesse supportare un partito come Fratelli d’Italia. Fino a questo punto, Valeria Marini si era anzi tenuta sempre piuttosto lontana dai commenti poltici tout court. Probabilmente, alla luce della sh.tstorm che sta ricevendo in queste ore, sarebbe stato meglio se si fosse tenuta certe opinioni per sé.

Valeria Marini: pioggia di insulti per l’endorsement a Giorgia Meloni

Basta farsi un giro fra i commenti e i repost del tweet per capire qual è il mood generale su Twitter rispetto al tweet della Marini e quindi a Giorgia Meloni, lanciatissima verso la vittoria (se non addirittura il trionfo?) alle prossime Elezioni Politiche. “Boh raga, mi sento ferita” scrivono alcuni, mentre altri ci vanno giù molto più pesante (“Spero che sia sotto l’effetto di funghi allucinogeni” scrive, sconsolato e arrabbiato, un altro utente).

Valeria Marini, a questo punto, ha servito a Selvaggia Lucarelli la polemichetta facile su un piatto d’argento. Non c’è alcun dubbio rispetto al fatto che la giurata di Ballando con le Stelle risponderà presto al tweet per le rime. Preparate i pop-corn.