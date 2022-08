Ballando con le Stelle : un addio, 5 nuovi ballerini e giuria popolare

A scrivere una volta e per tutte la parola fine sui rumor riguardanti il cast di Ballando con le stelle 2022 è stato nelle scorse ore TV Sorrisi e Canzoni. Il magazine diretto da Aldo Vitali ha rivelato tutto, ma proprio tutto, quello che c’è da sapere della prossima edizione, fugando gli ultimi dubbi su alcuni dei concorrenti sui quali ancora c’erano delle incertezze.

L’ultimo pezzo del puzzle è quello relativo ai maestri di ballo, dei quali ancora praticamente nessuno aveva parlato, per dare comprensibilmente spazio ai concorrenti vip. L’edizione 2022 di Ballando con le stelle, dunque, vedrà prima di tutto il gradito ritorno di Veera Kinnunen, che rientra in trasmissione dopo la maternità, ma anche quello di Angelo Madonia, che il pubblico di Rai Uno aveva imparato a conoscere nella terza edizione di Ballando in coppia con Pamela Camassa.

Ballando con le stelle 2022 accoglierà inoltre ben 5 nuovi ballerini nelle vesti di insegnanti. A calcare il palco insieme ai concorrenti ci saranno Pasquale La Rocca, trionfatore di due edizioni irlandesi di Dancing with the stars (più una belga) ma anche Simone Casulo, vincitore di due 2 mondiali di show dance, Roly Maden, italiano di adozione ma cubano di origini, e infine il siciliano Simone Arena e il sardo Moreno Porcu. Nulla è dato sapere, almeno per il momento, per quanto riguarda gli abbinamenti con i vip in gara. Resteranno delusi, invece, i fan di Vito Coppola: l’affascinante ballerino ha infatti dato l’addio alla trasmissione per partecipare in veste di maestro al format Strictly Come Dancing.

Novità anche per quanto riguarda la criminologa Roberta Bruzzone, che non commenterà più le coreografie dei concorrenti a bordo campo, mentre è confermato Alberto Matano che ogni settimana sarà affiancato da un ospite diverso come sostituto della stessa Bruzzone. Il pubbòico rivedrà inoltre Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira nella giuria popolare, al fianco di Rossella Erra.

I concorrenti di Ballando con le stelle 2022: il cast definitivo

Quasi tutti i nomi anticipati da Il Fatto Quotidiano sono stati confermati anche da Sorrisi, eccezion fatta per Nino D’Angelo, sostituito all’ultimo da Alex di Giorgio. Ecco dunque il cast al completo: