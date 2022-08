Ballando con le Stelle, il cast completo: svelati i 13 nomi, tanti big

Giochi chiusi per il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle: a rivelare in anteprima la lista completa dei concorrenti che scenderanno in pista nello show di Rai Uno timonato da Milly Carlucci è stato Fq Magazine (Il Fatto Quotidiano). Ai nomi circolati nelle scorse settimane, vanno ad aggiungersi gli acquisti dell’ultima ora: Luisella Costamagna (conduttrice e giornalista), Giampiero Mughini (saggista e giornalista), Rosanna Banfi (figlia dell’attore Lino), Alessandro Egger (attore) ed Ema Stokholma (conduttrice). E ancora un pezzo da novanta, a lungo corteggiato da Milly: trattasi, assicura Fq Magazine, di Paola Barale. Dunque la showgirl di Fossano, dopo anni di latitanza dal piccolo schermo, tornerà protagonista e si rimetterà in gioco. Da anni è corteggiata dalla Carlucci, la quale, stavolta, sarebbe riuscita a convincerla.

Altro nome curioso che figura nella lista è quello di Lorenzo Biagiarelli. Secondo Il Fatto Quotidiano, il social chef è in trattativa avanzata con Ballando con le Stelle e tutto fa presupporre che alla fine firmerà il contratto. Per chi non lo sapesse è il compagno di Selvaggia Lucarelli che, anche quest’anno, sarà tra i giurati (i giudici sono stati riconfermati in blocco, dunque, oltre alla Lucarelli, ad alzare le palette ritroveremo Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino). Sarà curioso vedere come l’implacabile giornalista ed influencer si atteggerà con il fidanzato.

Ballando con le Stelle 2022: l’elenco dei partecipanti

Di seguito la lista dei tredici nomi svelati da Fq Magazine, che ha confermato diverse indiscrezioni circolate nelle scorse settimane su testate e siti specializzati in retroscena del piccolo schermo. Nel cast ci sarebbe anche Enrico Montesano. L’attore è stato chiacchieratissimo in questi ultimi due anni per via delle sue posizioni dalle sfumature complottiste e no vax sul vaccino anti Covid. Presente tra i nuovi concorrenti anche l’ex moglie di Maurizio Costanzo, la conduttrice Marta Flavi.