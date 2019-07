Valeria Marini, arrivano le scuse dopo il bagno a Piazza di Spagna: “Pagherò”

Valeria Marini, il bagno nella fontana della Barcaccia fa scalpore

Il video di Valeria Marini nella fontana di Piazza di Spagna ha fatto parecchio discutere. La showgirl stava girando alcune scene del suo nuovo videoclip, Me gusta. Ha girato diverse scene nella città di Roma, mettendo piede anche nella fontana che si trova sotto la scalinata di Trinità dei Monti. Ovviamente è un gesto vietato, esattamente come non è possibile fare il bagno nella Fontana di Trevi non è altrettanto possibile entrare nella scultura del Bernini. Per questo appena i video postati su Instagram dalla Marini hanno fatto il giro del Web sono scattate le proteste. Molti infatti si sono chiesti se sarebbe stata multata o se invece le autorità avrebbero chiuso un occhio, trattandosi appunto di Valeria Marini.

Valeria Marini si scusa dopo il bagno nella Barcaccia: “Pagherò, ma ci sono altri problemi a Roma”

Di Valeria Marini nella fontana di Piazza di Spagna hanno parlato proprio tutti, anche nei telegiornali e proprio per questo lei ha voluto scusarsi. Se inizialmente si è giustificata dicendo che è stato un gesto spontaneo dettato dal caldo, oggi su Instagram sono arrivate le scuse. Ha postato tra le sue stories di Instagram il servizio andato in onda durante il Tg5 e ha scritto: “Chiedo scusa. Lontano da me non portare rispetto per un capolavoro come la Fontana della Barcaccia che tutto il mondo ci invidia. È stata una leggerezza, pagherò come è giusto la multa, ma penso che a Roma ci siano altri problemi a cui dare la stessa attenzione che è stata data a me”. Queste ultime parole di Valeria di sicuro verranno ripresi sui social, perché la Capitale avrà pure i suoi problemi, ma poco ha a che fare la politica con l’essere rispettosi delle regole.

Valeria Marini bagno in Piazza di Spagna, multa e daspo per la showgirl

La Marini ha organizzato un flashmob proprio in Piazza di Spagna ieri, finendo poi nella fontana della Barcaccia. Questo gesto le costerà 550 euro, non moltissimo considerando l’importanza e il valore di certi monumenti. Si parla anche di daspo cittadino per la showgirl, ma che fine faranno le immagini del bagno nella fontana dopo aver pagato la multa? Le sarà permesso usarle? Deciderà lei, o chi per lei, di non usarle, visto che era vietato ciò che ha fatto? Lo scopriremo con l’uscita del videoclip.