Valeria Marini bagno nella fontana di Piazza di Spagna: il web insorge

Valeria Marini si butta nella fontana di Piazza di Spagna: piovono critiche sui social per questo comportamento, che sembra diventato una moda

Valeria Marini show. La soubrette si è buttata nella fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna durante la mattinata di giovedì 11 luglio, come attestano le sue Instagram stories. La stellare Valeria avrebbe deciso di immergersi nelle acque di uno dei monumenti più antichi e belli della città eterna per promuovere il suo nuovo singolo, dal titolo “Me Gusta“. A darne notizia è il profilo social Gossiptvofficial che ha anche acceso un vero dibattito sulla questione e su un atteggiamento sbagliato che sembra esser divenuto una vera e propria moda. Prima di lei anche Aida Nizar del Gf aveva avuto la stessa idea, e pochi giorni fa è toccato a Taylor Mega. Tanti i commenti negativi e le critiche che hanno animato il dibattito social della mattinata.

Valeria Marini bagno nella fontana di Piazza di Spagna: in tanti contro la showgirl

Me gusta è il nuovo singolo di Valeria Marini. La stellare showgirl del Bagaglino ha pensato bene di fare un gesto eclatante per promuovere la canzone e per questo si è buttata nella fontana di Piazza di Spagna. Tanti i curiosi che hanno contornato la location scelta e assecondato la Marini. Non sono mancati, ovviamente, le critiche del web. Gli utenti dei social infatti hanno subito puntato il dito contro la soubrette, accusandola di provocare un danno a uno dei monumenti più belli e visitati di Roma. “Ma non è un attimo da denuncia?“, “Smettiamola di inquinare le nostre fontane con la plastica”, fa eco un’altra utente, riferendosi senza dubbio ai ritocchini estetici di Valeria. Altri poi hanno mosse accuse ben più pesanti: “Non so se è peggio lei o i cretini che la applaudono“, “Giusto per dare il buon esempio. Denunciarla, no?“, “Speriamo le si rinfreschi il cervello“. Possiamo dire, dunque, che la Marini, molto apprezzata dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip, si sia attirata l’antipatia di molti telespettatori.

Non solo Valeria Marini, anche Taylor Mega si è fatta il bagno nella fontana di Piazza Castello a Milano

Come vi abbiamo già detto, ormai sembra una moda quella di fare il bagno all’interno delle fontane delle città italiane. Non solo Valeria Marini, anche l’influencer marketing Taylor Mega ha fatto lo stesso gesto solo nella giornata di ieri. Location del suo bagno la città di Milano, in cui ha riprodotto anche una scena cult del film con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg, “La dolce vita“. Al motto di: “Marcello come here“, si è buttata nella fontana di Piazza Castello. Motivo? Il troppo caldo e le richieste dei suoi fan.