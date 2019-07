Taylor Mega, gesto folle: il bagno nella fontana di Piazza Castello

Taylor Mega si fa il bagno nella fontana di Piazza Castello

Un nuovo folle gesto quello che Taylor Mega compie questa mattina per sorprendere i suoi fan. Qualche ora fa, l’influencer ha fatto presente ai suoi followers che oggi è una giornata molto calda e poi ha chiesto loro un consiglio: mangiare un gelato o fare il bagno nella fontana di Piazza Castello a Milano? Ebbene il pubblico che la segue avrebbe votato per la risposta più particolare. Inizialmente Taylor si è diretta alla fontana di Piazza Cadorna, ma era vuota. Pertanto, per soddisfare la richiesta dei fan, ha dovuto trovare un altro luogo. Una serie di sfide quelle che Taylor propone a sé stessa, dando la possibilità ai suoi fan di scegliere per lei. Addirittura dopo il bagno nella fontana, l’influencer chiede ai followers a chi, secondo loro, dovrebbe telefonare tra Massimo Giletti e Giancarlo Magalli. I fan scelgono il secondo conduttore, a cui Taylor fa uno scherzo, riprendendo con il telefono la conversazione. Ma non mancano ovviamente le critiche per l’influencer, che a detta di molti avrebbe violato le nostre leggi.

Taylor Mega e il folle gesto: le critiche dopo il bagno nella fontana di Piazza Castello

Forti critiche sui social per Taylor. L’influencer, questa volta, è riuscita decisamente ad attirare l’attenzione su di sé. Dopo un simile e folle gesto di Aida Nizar, anche la ragazza decide di buttarsi in una fontana pubblica. A detta di molti, si tratterebbe di un vero e proprio reato e Taylor dovrebbe pagare con una multa. Ma le critiche sembrano non toccare particolarmente l’influencer, sicuramente consapevole di ciò che sarebbe potuto accadere dopo questo gesto. Nella fontana del Castello sforzesco di Milano, questa mattina, Taylor ha scelto di rinfrescarsi un po’, ma l’accaduto non può non creare forti polemiche.

Taylor Mega fa il bagno nella fontana pubblica e poi scherza con Giancarlo Magalli

“Bagno fatto! Marcelo come here”, scrive Taylor sul video che la ritrae mentre si fa il bagno all’interno della nota fontana di Piazza Castello. Dopo di che, l’influencer ha scelto di continuare a sottoporsi a delle sfide scelte dai suoi follower e ha telefonato Magalli. Una brevissima conversazione, che finisce con il conduttore che afferma: “Fate queste cose come i bambini proprio”. Questo commento arriva dopo una battuta di Taylor: “Sai chi mi ha chiesto di chiamarti? Sto c…o”. Sicuramente, anche questa volta, l’influencer è riuscita ad attirare i riflettori su di sé!