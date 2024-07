Valeria Marini sbarca al cinema con Alec Baldwin: delirio social

E se vi dicessimo che Valeria Marini sbarcherà al cinema a fianco di uno degli attori più importanti del grande schermo? Non ci credereste, eppure è tutto vero: la nostra Valeriona nazionale ha conquistato un’altra vittoria nella sua lunga e variegata carriera, e adesso è la volta del cinema ad alti livelli. La showgirl reciterà in un film intitolato “Il Magico Mondo di Billie” con un cast d’eccezione che la vedrà a fianco di Alec Baldwin, famoso attore che di recente ha vissuto un periodo difficile, per via dell’accusa di omicidio colposo sul set, caso poi archiviato. Con lei sul set ci saranno anche Soraya Azzabi, Elva Trill, Mia McGovern Zaini e Samuel Kay.

Anche tra i produttori spiccano nomi incredibili: il tutto è stato un’idea di Gianluca Curti e di Santo Versace, fratello dell’omonima Donatella. Ed ecco che dopo una decina d’anni dalla sua ultima comparsa sul grande schermo con “Un ragazzo d’oro” e “C’è sempre un perché”, Valeria Marini è pronta ad aggiungere un nuovo tassello alle sue esperienze recitando in un cast internazionale. Quando esce Il Magico Mondo di Billie? Più presto di quanto si potrebbe immaginare! La pellicola approderà al cinema il 1° agosto 2024, anche se è già stata presentata di recente al Festival di Taormina.

Valeria Marini al cinema, che personaggio interpreta

La mitica showgirl non smette mai di far parlare di sé, dalla sua presenza al matrimonio di Simona Ventura in cui si è beccata pure il bouquet alla figuraccia “stellare” al suo ultimo compleanno a Roma, in cui non si è presentato nessuno alla festa. Sicuramente vi starete domandando quale ruolo ricoprirà la mitica diva, e abbiamo lo spoiler: Valeria Marini interpreterà Hortense, l’assistente di Lord Domino, un personaggio malvagio che cattura e imprigiona i bambini all’interno del suo macabro castello. Una pellicola inquietante, quindi, che vede per la prima volta l’attrice scontrarsi con un ruolo ben diverso dall’etereo “Spirito della fonte” di Sorellina e il principe del Sogno, serie televisiva ideata da Gianni Rodari e andata in onda nel 1996. Curiosi di vedere come se la caverà Valeria Marini nei panni di Hortense? Sarà all’altezza di questo ruolo tutto nuovo? Fatecelo sapere nei commenti!