Valeria Marini saluta i social e parte per Temptation Island Vip

Temptation Island Vip: Valeria Marini avverte i fan della sua partenza per il programma di Canale 5

Mancano ormai poche settimane alla messa in onda su Canale 5 del debutto di Temptation Island Vip che vede la conduzione di Simona Ventura. In questi giorni sono stati comunicati i nomi ufficiali delle coppie che faranno parte della prima edizione Vip del programma. Tra questi c’è Valeria Marini insieme al suo fidanzato Patrick Baldassarri. L’amatissima showgirl è in partenza per raggiungere l’isola delle tentazioni e registrare le puntate che andranno in onda a settembre. Durante il programma sarà vietato l’utilizzo dei social network e, per questo motivo, Valeria Marini ha deciso di mandare un messaggio ai fan prima delle riprese. “Waiting Temptation Island. Da domani i miei social saranno seguiti dal team Marini. Baci stellari“ scrive Valeria Marini sul suo profilo Instagram pubblicando un video insieme al suo fidanzato.

Perché Valeria Marini ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip insieme al suo fidanzato Patrick

“Si mormora che la coppia abbia deciso di mettere alla prova il loro amore prima di convolare a nozze, ipotesi questa più volte presa in considerazione dai due innamorati nei giorni scorsi” si legge su Oggi. Sarebbe dunque questo il motivo per cui Valeria Marini e il suo fidanzato Patrick hanno deciso di partecipare alla prima edizione di Temptation Island Vip. I due sono una delle tante coppie che i fan dell’isola delle tentazioni attendono con più entusiasmo. Usciranno dal programma insieme o separati?

Temptation Island Vip: tutte le coppie che parteciperanno al programma con Simona Ventura

Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Sono queste tutte le coppie dello spettacolo che parteciperanno alla prima edizione in versione Vip di Temptation Island.