Valeria Marini, l’ex Gianluigi Martino: “Falsa, mai messo le mani addosso”

Il manager replica alle dure accuse della showgirl fatte a Live-Non è la d’Urso sul suo conto e conferma di non averle mai messo le mani addosso

Ospite di recente a Live-Non è la d’Urso Valeria Marini si è confrontata con Gianluigi Martino, il quale ha sostenuto che la loro storia sia finita a causa delle false voci che la madre della showgirl avrebbe riferito sul suo conto. Questo ha fatto infuriare l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha evitato il confronto nell’ascensore del programma, mettendo in difficoltà anche Barbara d’Urso.

Sono volati stracci in quell’occasione e la Marini ha lasciato intendere che il suo ex compagno abbia avuto cattivi atteggiamenti nei suoi confronti. Rivolgendosi alla conduttrice Valeria ha confessato:

“Se vuoi vado in ascensore, ma con la corazza perché potrei prendermi le mani addosso come è già successo”

In una intervista rilasciata a Nuovo, l’uomo si è difeso smentendo categoricamente quanto sostenuto dalla sua ex fidanzata da Barbara d’Urso e ammettendo di non averle mai messo le mani addosso:

“È tutto falso, non ho mai fatto nulla del genere”

Perché Valeria Marini e Gianluigi Martino si sono lasciati? Il calabrese ha raccontato che la gente lo fermava per strada chiedendogli perché lei lo abbia denunciato. Le voci inventate sono state pesanti. Come svelato, infatti, la Marini insieme a sua madre avrebbero insistito sul fatto che appartenesse a una famiglia poco rispettabile e che lui fosse gay. Inoltre l’ex manager di Valeriona Nazionale era pronto a far nascere il Marini-gate:

“Mi hanno inviato una serie di messaggi che lui mandava in giro. Voleva organizzare una serie di ospitate in tv con due o tre ragazzi che erano pronti a dichiararsi miei ex fidanzati. Ormai si fa qualsiasi cosa pur di apparire sul piccolo schermo”

Il noto manager ha confermato di essere stato innamorato di lei alla follia, ma poi si è trovato a dover fare i conti con la realtà e ha confessato che quando una storia finisce e due persone prendono strade diverse, a suo avviso non bisogna rinnegare l’amore che c’è stato:

“Nutro un profondo rispetto per il legame che abbiamo avuto e non parlerò mai male di lei”

Valeria Marini, l’ex fidanzato vuole conquistare Elisa Isoardi: “Vorrei andare all’Isola”

Tra qualche settimana inizierà la nuova edizione dell‘Isola dei Famosi. I nomi dei concorrenti sono stati già confermati e tra questi spicca quello di Elisa Isoardi. L’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco è pronta a mettersi in gioco in un reality e con questa nuova avventura è pronta a sbarcare definitivamente a Mediaset.

Dal 2000, infatti, la presentatrice è sempre stata un volto Rai. L’ex fidanzato di Valeria Marini è pronto a conquistare Elisa Isoardi. Come dichiarato al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Gianluigi Martino vorrebbe partecipare al reality show condotto da Ilary Blasi dal prossimo giovedì 11 marzo: “Sarebbe l’occasione giusta per approfondire la conoscenza”.