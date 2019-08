Valeria Marini: l’ex fidanzato Patrick Baldassari è diventato nonno a 48 anni

Patrick Baldassari è diventato nonno: primo nipotino a 48 anni

Fiocco azzurro per Patrick Baldassari. L’ex fidanzato di Valeria Marini – nonché protagonista della prima edizione di Temptation Island Vip – è diventato nonno per la prima volta. A 48 anni l’imprenditore ha stretto tra le braccia il suo primo nipotino, il piccolo Tommaso. Il bambino è il primogenito di Luna, l’unica erede di Patrick, e Federico Di Francesco, calciatore del Sassuolo, nonché figlio dell’allenatore Eusebio. A dare l’annuncio della nascita alla stampa lo stesso Patrick tramite le pagine del settimanale Nuovo. Baldassari ha pure aggiunto che il nipote ha preso dal nonno le labbra carnose. Ma il neonato non è l’unica novità nella vita di Patrick. Da qualche mese Baldassari ha una nuova fidanzata, la modella Ilaria, che ha soli 25 anni, due in più della figlia Luna. L’uomo ha infatti totalmente dimenticato Valeria, con la quale è rimasto però un rapporto d’amicizia e stima.

Patrick Baldassari: la nuova fidanzata è una modella di 25 anni

“Se son rose fioriranno ma stiamo bene insieme, siamo sereni. Amo investire nella persona che ho accanto, è importante per il mio equilibrio, soprattutto nel lavoro che faccio, dove ci vuole la donna ‘giusta’. Con lei sto bene”, ha dichiarato qualche mese fa Patrick Baldassari a proposito della nuova fiamma. La differenza d’età non è un problema per i due, che puntano più alla sostanza di questa relazione che all’apparenza. Anche se al momento il progetto di una convivenza è ancora lontano.

Anche Valeria Marini ha un nuovo fidanzato più giovane

Come Patrick Baldassari pure Valeria Marini ha ritrovato l’amore in un compagno più giovane di ben 19 anni. Da qualche mese la soubrette fa coppia fissa con Gianluigi Martino, che lavora dietro le quinte di produzioni televisive e cinematografiche.