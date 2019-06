Patrick Baldassari fidanzato con Ilaria: l’ex di Temptation Island Vip dimentica Valeria Marini

Patrick Baldassari ha una nuova fidanzata, ma questo forse qualcuno lo sapeva già. Archiviata la storia con Valeria Marini, l’ex protagonista di Temptation Island Vip ha ritrovato l’amore. Patrick e Valeria hanno partecipato insieme alla prima edizione Vip di Temptation Island e sono usciti separatamente dal programma. Entrambi avevano avuto qualcosa da rimproverare all’altro ed era chiaro che il sentimento si fosse ormai spento. I due comunque hanno sotterrato l’ascia di guerra e oggi sono in buoni rapporti. Forse anche perché entrambi hanno ritrovato la serenità in campo sentimentale? Oggi Patrick Baldassari è fidanzato con Ilaria, la sua nuova fiamma, ma anche Valeria potrebbe non essere sola.

Patrick Baldassari e Ilaria fidanzati: “Con lei sto bene”

La confessione di Valeria sul nuovo fidanzato è arrivata al Maurizio Costanzo Show, ma qualche mese fa. Per cui non sappiamo se oggi è ancora impegnata o meno. Ma veniamo a Patrick, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Sono e ha raccontato la sua nuova vita. Queste le parole sulla nuova fidanzata Ilaria: “Se son rose fioriranno ma stiamo bene insieme, siamo sereni. Amo investire nella persona che ho accanto, è importante per il mio equilibrio, soprattutto nel lavoro che faccio, dove ci vuole la donna ‘giusta’. Con lei sto bene”. Stanno insieme dallo scorso dicembre, ma si conoscevano già. Due anni fa hanno avuto un flirt durato sei mesi, poi però è finita e Patrick si è riavvicinato a Valeria. “Quando la mia storia con Valeria è finita – ha aggiunto – Ilaria mi è stata vicino e si è riaccesa la fiammella. Ma non viviamo ancora insieme”. Tra Patrick e la nuova fidanzata Ilaria ci sono molti anni di differenza. Lei ha infatti 25 anni, la metà di quelli della Marini: “Ma non è un problema e non sento la differenza anche perché Valeria, che è una bellissima donna, è sempre stata una ‘ragazzina’”.

Patrick Baldassarri diventa nonno: la figlia è incinta di sette mesi

Patrick ha anche una figlia, Luna, di 23 anni, coetanea quindi della fidanzata Ilaria. Padre e figlia sono molto complici e hanno un bel rapporto, scherzano anche sul fatto che lui sia fidanzato con una ragazza dell’età della figlia. Ma a proposito della figlia, le Chicche di gossip del settimanale Chi hanno annunciato che Patrick Baldassari diventa nonno: “L’amata figlia Luna, fidanzata con il calciatore di serie A Federico Di Francesco, è infatti al settimo mese di gravidanza”. Tra le stesse Chicce abbiamo poi letto che Ilaria e Luna sono “ex compagne di classe”!.