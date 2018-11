Valeria Marini ha un nuovo fidanzato dopo Patrick: la confessione da Costanzo

Valeria Marini si è fidanzata e lo ha confessato sul palco del Maurizio Costanzo Show

Anche questa settimana Maurizio Costanzo ha creato lo scoop: Valeria Marini ha un nuovo fidanzato! Ospite nella puntata in onda mercoledì 7 novembre 2018, in seconda serata, Valeria è stata la prima con cui il conduttore ha voluto interagire stasera. Ancor prima di introdurre l’argomento della puntata, ovvero i social network. Scambiando due chiacchiere con la sua ospite, Maurizio Costanzo ha chiesto a Valeria Marini cosa succede nella sua vita privata e lei ha risposto così: “Se sono insieme a qualcuno? Sì, ho una relazione. Però sono single. Non dico con chi perché è appena iniziata. Lui lo sa certo, però non è qui”.

Valeria Marini fidanzata: presto conosceremo il fortunato?

Ha scherzato un po’ sulla sua nuova relazione, dicendo anche di essere single. Probabilmente ha voluto intendere che la relazione non è ancora ufficiale ma ancora in fase di frequentazione. Ma anche in questo caso, a nostro parere, non si è single. Insomma, Valeria ha un nuovo fidanzato dopo Temptation Island Vip e dopo la fine della sua storia con Patrick, con cui ha chiuso proprio dopo l’ultimo falò nel reality show. Nonostante il finale, Temptation Island per lei è stata una bella esperienza: “Mi sono divertita moltissimo. Una scommessa vinta con Maria, che dire stellare è dire poco. Una bellissima esperienza per tutti”. Ora è tempo di grandi novità per la Marini, che ha ritrovato la serenità in campo sentimentale, e le auguriamo sia il suo grande amore, ma ha anche cominciato una nuova avventura a Uomini e Donne insieme a Ivan Gonzalez.

Chi è il nuovo fidanzato di Valeria Marini dopo Patrick?

Ma con chi è fidanzata oggi Valeria Marini? Maurizio Costanzo ha cercato di capire se il fortunato sia conosciuto o sconosciuto, ma inizialmente la diretta interessata ha finto di non aver sentito la domanda. Quando le è stata posta nuovamente, lei l’ha buttata sullo scherzo: “Sarà conosciuto”, ha detto Valeria.