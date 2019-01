Valeria Marini addio: Patrick Baldassari ha una nuova fidanzata

Valeria Marini e Patrick Baldassari non sono tornati insieme dopo Temptation Island Vip

Nessun ritorno di fiamma tra Valeria Marini e Patrick Baldassari. Dopo l’addio a Temptation Island Vip i due si erano mostrati di nuovo insieme. Ma nulla è mai come sembra: la showgirl non è tornata tra le braccia dell’imprenditore. E quest’ultimo si è addirittura fidanzato con un’altra donna. A farlo sapere lo stesso Patrick, che ha posato sulle pagine del settimanale Nuovo con Ilaria, modella di 22 anni più giovane. In realtà la ragazza è una vecchia conoscenza per l’imprenditore: i due sono stati insieme tempo fa e ora hanno deciso di dare una seconda chance al loro amore.

Patrick Baldassari parla della sua nuova fidanzata Ilaria

“Quando ci siamo riavvicinati, venivo fuori da un percorso complesso. Ilaria è una ragazza dolcissima, bellissima e in gamba, con cui posso parlare di tutto e alla quale voglio veramente bene. Di lei ho tanta stima. Ho avuto modo di capire che per lei provo ancora un sentimento forte. Mi è stata molto vicina in queste settimane e dai primi di dicembre facciamo di nuovo coppia fissa“, ha raccontato Patrick Baldassari. “Ilaria è più matura della sua età (25 anni, ndr)”, ha assicurato l’ex protagonista di Temptation Island Vip. E il legame con Valeria Marini?

Valeria Marini e Patrick Baldassari ora sono amici

Patrick Baldassari ha puntualizzato che con Valeria Marini è rimasta l’amicizia e la stima. “Ho incontrato Valeria a un evento benefico e ci siamo chiariti. Le ho detto che mi sto vedendo con una giovane donna ma non ho aggiunto i particolari. Lei lo ha capito, la vita va avanti e ci vogliamo bene, ma come amici”, ha spiegato l’uomo.