Valeria Marini a ruota libera su Pamela Prati: “Ho incontrato Eliana”

Valeria Marini a ruota libera su Pamela Prati. L’intervista: “Lei vittima, poi ha cominciato a dire cavolate”. Svelato anche un retroscena su Eliana Michelazzo: “L’ho incontrata pochi giorni fa”

Si è mostrata ‘stellare’ come al solito Valeria Marini nell’ultima intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo. La giunonica showgirl, durante la chiacchierata, ha affrontato anche il chiacchieratissimo caso del finto matrimonio che ha coinvolto Pamela Prati, difendendo l’amica. Una presa di posizione controcorrente, in quanto la vulgata comune stenta a credere che l’attrice sarda sia stata soltanto vittima del meccanismo perverso che ha dato vita alla vicenda delle ‘nozze fantasma’. Valeria inoltre ha anche confessato che recentemente ha incontrato Eliana Michelazzo, trovandola molto costernata.

La showgirl stellare e il matrimonio fake di Pamela Prati: “Ho pensato all’imbroglio delle mie nozze”

Valeria fa sapere che quando il caso è stato scoperchiato lei si trovava in Spagna e una volta rientrata ha ricevuto un messaggio di un giornalista: “‘Per caso hai ricevuto la partecipazione?’ Non capivo, poi ho visto il polverone che si era sollevato”. Anche la Marini nel 2015 ha avuto un problema con le nozze, tante che ottenne l’annullamento del matrimonio. Due anni prima, sposò l’imprenditore Giovanni, che però era già stato sposato in chiesa in precedenza. “Un po’ ho pensato all’imbroglio del mio matrimonio, anche se il caso è molto diverso Era tutto perfetto tranne lo sposo”, ha affermato. Spazio poi al pensiero che la Prati sia stata una vittima del caso Mark Caltagirone

Valeria Marini, l’incontro con Eliana Michellazzo: “Anche lei sembra una vittima di questa storia”

“Credo che Pamela in questa storia sia una vittima”, ha dichiarato la Marini che poi è entrata nel merito della questione: “È rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei. All’inizio è stata al gioco ma poi tutto le è sfuggito di mano, e ha cominciato anche a dire cavolate nelle interviste”. La showgirl stellare racconta poi che ha visto Eliana Michelazzo pochi giorni fa, trovandola molto afflitta: “Anche lei sembra una vittima di questa storia”. E Pamela Perricciolo, l’altra agente della Prati? “Non lo so… Non do giudizi, ma l’impressione è che un raggiro ci sia stato. Anche se dobbiamo dare il giusto peso alle cose: non è che hanno ammazzato qualcuno”.