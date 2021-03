Valeria Marini naufraga dell’Isola dei Famosi spagnola: la reazione di Ivan

Valeria Marini si cimenterà in una nuova avventura televisiva. La conduttrice sarda è una concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi, versione spagnola (Supervivientes). L’annuncio è stato dato sui profili social della trasmissione iberica che la descrive come una attrice, ballerina e presentatrice italiana, assai nota lungo la Penisola. Non solo: Supervivientes informa anche che la Marini è una esperta di reality show (in effetti vanta diverse partecipazioni in Italia).

Il pubblico spagnolo, però, è rimasto alquanto perplesso circa la popolarità di Valeria. Diversi gli utenti che si sono chiesti chi sia. Inevitabile, d’altra parte, visto che la Marini non è nota in terra iberica. Supervivientes sarà l’occasione per farsi conoscere anche all’estero.

La notizia è stata commentata anche dell’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez, che ha occupato lo scranno del programma di Maria De Filippi qualche anno fa. Il giovane scelse Sonia Pattarino. La love story durò pochi mesi, per poi sciogliersi come neve al sole (oggi Sonia ha ritrovato l’amore ed è incinta. Aspetta un figlio con il calciatore e imprenditore Giovanni La Camera).

Ivan conosce bene Valeria in quanto la corteggiò a Temptation Island Vip. La showgirl vi prese parte in coppia con l’allora fidanzato Patrick Baldassari. Tra Gonzalez e la Marini non c’è stata alcuna love story. Nonostante ciò i due hanno trovato un ottimo feeling amichevole e si stimano.

Proprio per la simpatia reciproca che li unisce, l’aitante spagnolo, in merito alla notizia della showgirl a Supervivientes, ha commentato così: “La mia vincitrice”.

Valeria Marini specializzata nei reality: tutte le presenze della showgirl

Negli ultimi anni Valeria si è specializzata nella partecipazione ai reality show. Conta infatti molte presenze: per tre volte ha preso parte all’Isola dei Famosi, versione italiana (nel 2008 come guest star, nel 2012 come concorrente e nel 2018 di nuovo come guest star). Inoltre è entrata per due volte nella Casa del Grande Fratello Vip (nel 2016 e nel 2020). Infine, nel 2018, come sopradetto, è stata protagonista di Temptation Island Vip. Ora il suo curriculum si arricchirà ulteriormente, grazie all’esperienza che la attende a Supervivientes.