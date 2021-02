Uomini e Donne, Sonia Pattarino ha rivelato il nome scelto per la figlia

Pochi giorni fa l’annuncio tanto lieto quanto inaspettato: “Sono incinta”. Trattasi di Sonia Pattarino, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che nel programma orchestrato da Maria De Filippi si era fatta notare per aver conquistato il cuore di Ivan Gonzalez. Infatti in tronista di origini spagnole la scelse. Peccato che l’amore durò pochi mesi, con Sonia che alla fine si convinse che il giovanotto avesse ben altro per la testa.

A distanza di qualche mese dalla rottura con Ivan, Sonia ha conosciuto Giovanni La Camera: un amore travolgente che ha bruciato tutte le tappe. Così pochi giorni fa ecco l’annuncio della gravidanza. Un annuncio a ‘metà’ visto che la sarda non ha rivelato il nome scelto della figlia che porta in grembo. I curiosi però sono stati velocemente accontentati in quanto la Pattarino qualche giorno dopo ha deciso di dire ai suoi fan di Instagram che la bimba che attende sarà chiamata Ginevra.

Nel momento in cui Sonia ha annunciato di essere incinta, ha anche confermato la relazione con Giovanni. Da qualche mese si mormorava che la giovane avesse ritrovato l’amore, ma non era giunta alcuna conferma in tal senso da parte della diretta interessata. Con la notizia dell’arrivo della cicogna, la Pattarino è di fatto pure uscita allo scoperto con il compagno: due piccioni con una fava.

Giovanni La Camera è un calciatore e imprenditore (è proprietario di un ristorante) di origini siciliane che vive a Milano, città in cui gestisce la sua attività e in cui si è trasferita anche Sonia che ha lasciato la sua amata Sardegna per convivere con il compagno.

E Ivan? Come sopra accennato l’ex corteggiatrice e il tronista si sono frequentati per qualche mese dopo la scelta a Uomini e Donne. La relazione non è mai decollata sul serio, un po’ per la distanza (spesso Gonzalez era via per lavoro), un po’ perché, come ha più volte detto la Pattarino, lui non sembrava del tutto convinto a impegnarsi in un rapporto duraturo. I due oggi non hanno alcun legame.