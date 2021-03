Valeria Marini, madre Gianna truffata per 335mila euro: “Non ne è fuori”

La madre di Valeria Marini è stata truffata da un uomo dello spettacolo. Pare assurdo che sia finita nelle grinfie di un vero e proprio raggiro che le ha portato via i risparmi di una vita. Sono 335mila euro i soldi rubati. L’uomo in questione ha tessuto la sua trama sapientemente da criminale conquistandosi la fiducia di Gianna Ortù. Le ha raccontato le sue disgrazie, l’ha fatta sentire importante e l’ha blandita sapientemente e con pazienza. Valeria Marini era immaginava tutto questo, sua madre è un gendarme e parla poco, però quando poi ha capito l’ha messa in guardia, ma era troppo tardi. La madre lavora con lei, conobbe questa persona e le fece fare investimenti finti, non sbagliati.

La showgirl ha saputo di questa vicenda dopo un anno e mezzo e sua madre non le ha più parlato dal momento in cui l’ha saputo e ho provato a spiegarle che secondo lei era tutto un imbroglio. Valeria ha assunto un investigatore privato per dimostrare al genitore quello che stava accadendo:

“Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi. Non ne è fuori, l’idea la tormenta”

Un racconto che Gianna ha avuto la forza di condividere insieme alla figlia al settimanale Oggi, confermando quanto la figlia aveva tentato più volte, ma invano, di farle comprendere. Per la donna era una questione di orgoglio, di dignità personale. Si ritenevo perfettamente in grado di gestire la faccenda e di riavere quanto avevo investito. Era dura ammettere a se stessa che era stata ingannata, turlupinata, umiliata.

Si fidava tanto di lui e cacciò da casa Valeria Marini quando capì come si era rivolta a lui. Una che la donna non è ancora riuscita a superare del tutto. Sta ancora molto male, ha un’ansia devastante, l’idea di essere stata messa in scacco da un uomo che aveva ottenuto la sua fiducia la tormenta e continua a non darsi pace, ha confidato Valeria Marini che deve fare i conti ancora con l’ex fidanzato.

Valeria Marini, madre ha denunciato il truffatore: cosa ho scoperto

Solo nel febbraio 2020, grazie a una persona Gianna ha realizzato che era finita una vera e propria frode costruita ad hoc. Allora è andata a presentare una denuncia. Rimase esterrefatta nel rendersi conto dell’entità delle bugie e menzogne di cui era stata fatto oggetto, con una diabolica costruzione di documenti farlocchi. Valeria Marini ha lottato tanto per lei, le ha dimostrato di amarla profondamente.