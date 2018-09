Valeria Marini ha lasciato Patrick per il tentatore spagnolo: il gossip

Temptation Island Vip: Valeria Marini avrebbe lasciato il fidanzato Patrick Baldassarri

Siamo solo alla prima puntata di Temptation Island Vip e già si parla delle coppie che si potrebbero essere separate dopo la partecipazione al reality dei sentimenti di Canale Cinque. Al centro dell’attenzione c’è, senza ombra di dubbio, Valeria Marini. La showgirl italiana ha deciso di partecipare al programma condotto da Simona Ventura insieme al suo fidanzato Patrick Baldassarri. Valeriona però, all’interno del villaggio delle fidanzate si è avvicinata molto ad uno dei tentatori single, lo spagnolo Ivan. Secondo Dagospia, Valeria Marini e Patrick Baldassarri si sarebbero lasciati: “Sembra che la Marini abbia detto addio al suo fidanzato Patrick ma che tra lei e il fusto di Madrid si sia messo di mezzo il truccatore di una nota trasmissione televisiva“.

Temptation Island Vip: Valeria Marini e l’avvicinamento al single Ivan

L’avvicinamento di Valeria Marini al tentatore Ivan non è certo passato inosservato. Patrick Baldassarri, il fidanzato della showgirl, durante la prima puntata di Temptation Island Vip, ha visto molti filmati riguardo alla sua partner di certo non l’ha presa benissimo. Valeria e il single Ivan si sono anche chiusi in bagno insieme, luogo in cui le attente telecamere di Temptation Island Vip non sono presenti e non possono arrivare. In più, la Marini e lo spagnolo erano senza microfono e sul web impazza l’ipotesi di un possibile bacio tra i due. Nessuna conferma del possibile gesto ma, senza ombra di dubbio, tra la showgirl italiana e Ivan, dalle immagini mandate in onda, ci sarebbe un avvicinamento molto particolare che potrebbe trasformarsi anche in qualcosa di più.

Valeria Marini e Patrick Baldassarri a Temptation Island Vip: il motivo della partecipazione

Valeria Marini e il suo fidanzato Patrick Baldassarri hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip a causa dei lunghi tira e molla e capire se sono destinati a stare davvero insieme.